Dinamo 2 – FCSB 2 se joacă acum! Ce formații de start au aliniat cele două echipe

Dinamo 2 - FCSB 2 se joacă în etapa a 12-a din Liga a 3-a a României. Florin Răducioiu și Marius Alexe, prezenți la meciul de la Crevedia

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Echipa secundă a celor de la Dinamo întâlnește echipa secundă a celor de la FCSB într-un meci ce contează pentru runda a 12-a din Seria 5, Liga a 3-a. Cele două formații se află în a doua jumătate a clasamentului, iar „câinii” lui Adrian Ropotan s-au impus cu scorul de 1-0 în partida tur.

Dinamo 2 – FCSB 2 0-0

Chiar dacă meciul contează pentru Liga a 3-a, pe teren se află foarte mulți jucători tineri, de perspectivă. Astfel, fotbaliștii celor două formații au spectatori de top . Fostul mare atacant al României s-a înțeles de curând cu Dinamo, iar funcția sa se numește Coordonator Academie și Relații Internaționale și Tranziție.

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Dinamo 2 – FCSB 2, în Liga a 3-a a României

Vineri, 6 noiembrie, cele două echipe încep returul campionatului. După prima jumătate a sezonului, FCSB 2 se clasează pe locul 10, cu 10 puncte adunate și un golaveraj de -8, în timp ce Dinamo ocupă poziția 8, cu 12 puncte și golaveraj de -6.

Partida se dispută de la ora 14:00 pe Stadionul Samurcași din comuna Crevedia, județul Dâmbovița. „Vineri începe returul Ligii a 3-a, iar echipa noastră secundă primește vizita celor de la FCSB 2. Meciul se va desfășura pe Stadionul Samurcași din comuna Crevedia, începând cu ora 14:00.

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Trupa condusă de Adrian Ropotan ocupă în acest moment locul 8 în Seria 5, iar un succes în acest meci ne-ar trimite în jumătatea superioară a clasamentului. Le urăm mult succes tinerilor dinamoviști și ne așteptăm la o nouă victorie în fața rivalilor în acest sezon”, au anunțat cei de la Dinamo 2 înaintea meciului.

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Cum arată echipele de start în Dinamo 2 – FCSB 2

Adrian Ropotan, antrenorul celor de la Dinamo 2, are probleme de lot după accidentul tragic de la sfârșitul lunii iulie. Mai mulți tineri prezenți în autocar s-au ales cu fracturi și încă nu au revenit pe gazon, însă Cele două loturi arată astfel:

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