Dinamo , duminică, 12 mai, ora 21:30, în etapa a 9-a din play-out-ul SuperLigii. „Câinii” au nevoie de victorie și de un joc favorabil al rezultatelor din ultima etapă pentru a spera la salvarea de la retrogradare. Zeljko Kopic a prefațat și a acuzat probleme de lot.

Dinamo, 3 jucători indisponibili pentru meciul decisiv al sezonului cu UTA: „S-a operat”. Anunțul lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a anunțat că Edgar Ie, Astrit Selmani și Darko Velkovski sunt indisponibili pentru ultimul meci al sezonului cu UTA Arad. Antrenorul croat a lăudat-o pe „Bătrâna Doamnă”, câștigătoarea play-out-ului în actuala stagiune.

”Pentru noi, e important să fim pregătiți mâine, să dăm totul, să luptăm pentru toate punctele puse în joc. Nu ne gândim la calcule, ne-am concentrat pe pregătirea meciului.

Edgar Ie și Selmani sunt indisponibili, Astrit s-a și operat ieri, totul decurge bine pentru el, Velkovski este și el indisponibil, restul sunt pregătiți de joc. Vom discuta mai multe după meci, acum focusul este pentru meciul de mâine.

UTA a făcut un play-out incredibil, au marcat mult și merită să fie în fruntea clasamentului, practică un fotbal foarte bun. În multe meciuri noi am fost foarte aproape, să avem mai multe puncte, dar aceasta este situația.

Nu mai putem discuta despre ce am ratat, cum am primit golurile, este greu și ce am spus, doar o parte din aceste puncte meritate ne-ar fi adus într-o situație mult mai bună, dar nu suntem”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, sincer înainte de Dinamo – UTA Arad: „A fost un sezon dezamăgitor”

Dinamo a înregistrat rezultate dezastruoase în play-out și este cu un pas în liga secundă. „Câinii” au o singură victorie în 8 meciuri și ocupă penultimul loc în clasament înainte de ultima rundă. Zeljko Kopic a spus lucrurilor pe nume înaintea duelului cu UTA Arad.

„Suporterii trăiesc pentru club, vor să vadă un club care joacă bine, acest sezon a fost dezamăgitor, am avut o perioadă bună în care am jucat bine, energia în jurul echipei era excelentă, dar am pierdut momentului, îi înțeleg și pe suporteri, normal.

După meciul cu UTA, vom avea timp de analizat, dacă se încheie sezonul, am avut și o perioada de îmbunătățiri în jurul echipei, a clubului, era o atmosferă excelentă, dar am pierdut totul în urmă rezultatelor, acum trebuie să fim concentrați pe meciul de mâine.

Mâine toate echipele trebuie să joace, noi trebuie să ne facem datoria, nu a spus nimeni că va fi ușor, UTA este o echipă puternică, au încredere, va fi un meci foarte greu”, a mai spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, sfat pentru jucători: „Nivelul încrederii crește doar dacă reușești să câștigi”

Dinamo are nevoie de victorie cu UTA Arad pentru a spera la evitarea retrogradării. Ulterior, două dintre Poli Iași, FC Voluntari sau FC Botoșani trebuie să piardă pentru ca clubul din Ștefan cel Mare să se salveze de la retrogradarea directă.

„Nu am jucat rău în multe momente, nu am câștigat, dar îți poți crește nivelul încrederii doar dacă reușești să câștigi. Am discutat cu jucătorii despre concentrare, pregătire, doar asta putem face, să lucrăm mai bine și să avem reacții mai bune.

Responsabilitatea este mare, știu cât am oferit, când ai pierdut puncte cum am făcut-o noi, dar să ne facem datoria mâine și apoi avem timp să analizăm”, a concluzionat Zeljko Kopic.