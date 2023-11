reușea în urmă cu 40 de ani, pe 2 noiembrie 1983, să producă o mare surpriză internațională: elimina din Cupa Campionilor Europeni echipa germană Hamburger SV, câștigătoarea trofeului în vara aceluiași an. Jucătorii de atunci vor sărbători performanța mâine, 2 noiembrie, data returului de la Hamburg. Dintre performerii de atunci, va lipsi cel mai important, marcator și la București, și în Germania,

Dinamo, 40 de ani de la Hamburg. Gigi Mulțescu nu mai poate fi prezent. Gestul făcut de fiul Cătălin pentru tatăl său

Performanța de acum 40 de ani este bine-cunoscută. După un 3-0 entuziasmant pe stadionul „23 August”, „semnat” de Augustin (28’), Mulțescu (60’ – șut de manual de la 35 de metri) și Orac (81’), a urmat un retur greu, salvat de la 0-3 de golurile din final ale lui „Țălnar (85’) și din nou Mulțescu (90’).

ADVERTISEMENT

Autorii răsunătoarei calificări din toamna lui 1983, 1983-1984, se adună joi, 2 noiembrie, la ora 16:00, la restaurantul Grill Verdeței 5 din București, alături și de „câini roșii” din toate generațiile, pentru a sărbători 40 de ani de la cea mai mare importantă performanță europeană din istoria lui .

Din păcate, Gigi Mulțescu nu va fi prezent la sărbătoarea anunțată de coechipierii săi pentru că sănătatea nu îi mai permite să iasă în public. Fiul său, Cătălin a dezvăluit, în exclusivitate pentru , indisponibilitatea tristă a tatălui său…

ADVERTISEMENT

„Nu se pune problema ca tata să mai meargă pe stadion la meciurile lui Dinamo sau la evenimentele organizate de Dinamo. Vreau ca suporterii să rămână cu imaginea lui din teren sau de pe banca echipei, de fotbalist și de antrenor care a făcut totul pentru club.

Chiar zilele astea am fost invitați de generația Hamburg la o petrecere, pe 2 noiembrie, când se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Am discutat cu Cornel Țălnar… cu Marin Dragnea… cu toți… îmi pare rău, dar nu e cazul ca tata să mai apară la evenimente publice. Noi, cei din familie, vom avea grijă de el. Am auzit tot felul de zvonuri, de vorbe aiurea și vreau să le pun punct. Să fie foarte clar pentru toată lumea: tata nu va ajunge niciodată la azil atâta timp cât ne are pe noi, pe mama, pe sora mea, Ioana și pe mine. Punct!”

Cumplita boală Alzheimer îl „marchează” crunt pe fostul mijlocaș și antrenor dinamovist

Fostul mijlocaș și antrenor dinamovist suferă de cumplita boală Alzheimer și starea sa se agravează de la o zi la alta. Boala afectează integritatea sistemului nervos central şi perturbă funcţiile cognitive, memoria, orientarea, gândirea coerentă și capacitatea de concentrare.

ADVERTISEMENT

Pentru a fi aproape de tatăl său, acasă, în București, Cătălin Mulțescu (47 de ani), antrenor licențiat în pregătirea portarilor a renunțat la un contract început în Cipru, la Enosis Neon Paralimni, precum și la alte oferte din străinătate, în special din zona Golfului.

Fostul portar a acceptat propunerea lui de a pregăti portarii Clubului Sportiv Dinamo, coordonat acum de . Mai are o grupă de copii la baza sportivă , inaugurată recent de fostul fotbalist și fostul tenisman în cartierul Aviației.

Amintiri cu „câinii roșii” din vremuri de mult apuse…

19 octombrie 1983, București

Stadion „23 August”, spectatori 80.000

Dinamo – Hamburger SV 3-0 (1-0)

Au marcat: Augustin (28’), Mulțescu (60’) și Orac (81’)

Dinamo: Moraru – Rednic, I. Andone, Al. Nicolae, I. Marin – Mulțescu, Dragnea, Custov – Țălnar (67’ Movilă), Augustin, Orac. Antrenor: Dumitru Nicolae Nicușor

Hamburger SV: Stein – Kaltz, Hieronymus, Jacobs, Schroeder (26’ Hansen) – Hartwig, Rolff, Groh, Magath – Schatzschneider, Milewski. Antrenor: Ernst Happel

2 noiembrie 1983, Hamburg

Stadion „Volksparkstadion”, spectatori: 55.000

Hamburger SV – Dinamo 3-2 (1-0)

Au marcat: Jacobs (45’, 56’), von Heesen (62’) / Țălnar (86’), Mulțescu (89’)

Hamburger SV: Uli Stein – Kaltz (57’ von Heesen), Hieronymus, Jakobs, Wehmeyer – Hartwig, Rolff, Groh, Felix Magath – Schatzschneider, Wuttke . Antrenor: Ernst Happel

Dinamo: Moraru – Rednic, Andone, Al. Nicolae, I. Marin, N. Stănescu – Mulțescu, Dragnea, Custov – Movilă (65’ Țălnar), Orac. Antrenor: Dumitru Nicolae Nicușor

72 de ani va împlini Gheorghe Mulțescu pe 11 noiembrie

29 de goluri a marcat Gigi Mulțescu în cele 132 de meciuri jucate pentru Dinamo, în perioada 1979-1985

5 trofee a câștigat Gigi Mulțescu în tricoul lui Dinamo: 3 titluri de campion (1982, 1983 și 1984) și 2 Cupe ale României (1982 și 1984)

5 mandate a adunat Gheorghe Mulțescu ca antrenor principal al lui Dinamo (1990-1991, 2008, 2013, 2020, 2021)