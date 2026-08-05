Dinamo, 5 transferuri dintr-un foc. E primul club din SuperLiga care face așa ceva

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În această perioadă, dinamoviștii sunt foarte activi pe piața transferurilor, mai ales la capitolul plecări. Nuno Campos a avut timp suficient la dispoziție pentru a evalua nivelul actual al jucătorilor tineri și pentru a decide dacă aceștia sunt suficient de valoroși pentru a ajuta echipa în atingerea obiectivelor.

Dinamo renunță la cinci jucători! Unul a semnat deja cu o altă echipă

Analiza lui Campos a avut efecte imediate. „Câinii” au renunțat definitiv la atacantul nigerian Sanusi Hussaini (20 de ani), adus în urmă cu două veri din Nigeria, de la Academia Ikon Allah Football. Fotbalistul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a fost cedat în Liga 3, la Sănătatea Cluj Acesta a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

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„Bun venit, Sanusi Hussaini! Sănătatea Cluj continuă să își consolideze lotul prin transferul lui Sanusi Hussaini, jucător venit de la Dinamo București.

Născut pe 6 iunie 2006, Sanusi este un fotbalist ofensiv, care poate evolua atât pe postul de mijlocaș dreapta, cât și ca vârf. Sanusi vine de la Dinamo București și este pregătit să își demonstreze calitățile și să contribuie la obiectivele echipei. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul „virușilor verzi”, cu cât mai multe reușite și evoluții de apreciat!”, a anunțat clubul clujean pe rețelele sociale.

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Fotbalistul este anunțat titular, miercuri, în meciul din Cupa României pe care Sănătatea Cluj îl va disputa împotriva celor de la Unirea Alba Iulia, în turul 2 al competiției.

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Patru jucători vor fi trimiși „la pachet”

În același timp, dinamoviștii au căutat soluții viabile pentru cei patru jucători înscriși pe platforma „Hai la Fotbal”, în secțiunea „Jucători disponibili pentru împrumut”. O decizie luată în premieră de un club din SuperLiga. Mai exact, Alex Irimia (mijlocaș central/dreapta), Godwin Udosen (mijlocaș central), Vadym Kyrychenko (atacant) și Mihnea Toader (fundaș central).

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Potrivit informațiilor oferite de , Andrei Nicolescu a discutat cu antrenorul celor de la CS Dinamo, Ionuț Chirilă, , iar cei patru jucători au toate șansele să meargă împreună, sub formă de împrumut, la echipa din Liga 2 a a Ministerului Afacerilor Interne.

Ar fi o mutare care ar avantaja toate cele trei părți. Jucătorii ar beneficia de minute la nivelul ligii secunde, CS Dinamo își va consolida lotul extrem de tânăr, iar Dinamo va fi mulțumită că jucătorii își vor continua progresul pe o scenă înaltă a fotbalului românesc.

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În această vară, Dinamo a renunțat la un contingent numeros de jucători tineri: Peter Maapia (CS Dinamo, împrumut), Adrian Manole (CS Ștefănești, împrumut), Cristian Licsandru (Concordia, împrumut), Răzvan Pașcalău, Raul Rotund, Costin Amzăr, , Matei Marin (ASA Târgu Mureș, gratis), Antonio Bordușanu, Valentin Dumitrache, Ianis Doană (Poli Timișoara, gratis), Casian Soare și Luca Bărbulescu.