14 mai, ziua lui Dinamo! Cum s-au transformat „câinii” într-un an de „management” spaniol

Dinamo aniversează pe 14 mai 73 de ani de la înființare. „Câinii” au trecut prin „foc și spadă” în ultimul an de zile, perioadă în care clubul a fost cedat de la Ionuț Negoiță la Pablo Cortacero.

Alb-roșii au trecut fără doar și poate prin cele mai grele momente din istoria clubului, iar spaniolii au lăsat o pată neagră pe blazonul acestei echipe, pe care au adus-o în pragul falimentului.

FANATIK propune o analiză a schimbărilor produse la Dinamo în ultimul an de zile, de la antrenori și jucători, la acționariat și programul DDB, dar și despre toate obstacolele pe care le-au întâmpinat în tot acest timp.

14 mai, ziua lui Dinamo! Un an tensionat cât ceilalți 72 la un loc pentru „câini”! Cum s-a transformat clubul în doar un an de zile

Dinamo a trecut prin foarte multe transformări față de ultima aniversare de pe 14 mai 2020, marcată sub semnul pandemiei de coronavirus, perioadă în care campionatul a fost întrerupt. Dinamo s-a salvat inextremis de la retrogradare după înfrângerea cu Poli Iași, scor 1-0, pe 7 martie 2021 și care a dus la demisia lui Dusan Uhrin Jr.

Campionatul a fost suspedat, iar Dinamo a rămas în Liga 1 după ce numărul echipelor s-a mărit de la 16 la 18, deși echipa se afla pe loc direct retrogradabil. Totodată, problemele financiare începeau să își pună amprenta la clubul din Ștefan cel Mare, iar Negoiță nu găsea cumpărător din cauza datoriilor.

Adrian Mihalcea devine noul antrenor al echipei, iar Ionuț Negoiță negocia cu spaniolii preluarea clubului, pentru care omul de afaceri cerea garanții de nu mai puțin de trei milioane de euro și care nu au fost onorate niciodată.

Cum a arătat Dinamo la primul meci cu Adrian Mihalcea pe bancă

Liga 1 a fost suspendată din cauza pandemiei începând cu 7 martie 2020, Mihalcea debutând abia pe 21 iunie cu o înfrângere în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-3, după ce a fost la un pas să fie dat afară înainte de primul meci oficial.

Dinamo: Diego Fabbrini, Ioan Filip, Ricardo Grigore, Ante Puljic, Andrei Sin, Deian Sorescu, Riccardo Piscitelli, Kristián Koštrna, Andreas Mihaiu, Filip Mrzljak, Slavko Perovic;

Rezerve: Alexandru Răuță, Lukáš Skovajsa, Cătălin Straton, Robert Moldoveanu, Mihai Popescu, Daniel Popa, Szabolcs Kilyen, Valentin Lazăr, Mattia Montini.

Nu mai puțin de șase jucători dintre cei care au fost atunci titulari au dispărut din primul unsprezece și din lotul lui Dinamo. Lor li se adaugă alți șapte jucători care au părăsit și ei „haita”: Skovajsa, Straton, Mihai Popescu, Daniel Popa, Szabolcs Kilyen, Valentin Lazăr și Mattia Montini.

Cum a arătat Dinamo la un an distanță, în meciul cu Astra Giurgiu

Doar șapte jucători care s-au aflat în lotul „câinilor” acum un an au continuat la Dinamo, șase dintre ei fiind titulari în partida din semfinalele Cupei României cu Astra Giurgiu și anume: Fabbrini, Richie Grigore, Puljic, Sorescu și Andreas Mihaiu, în timp ce Robert Moldoveanu a fost doar rezervă, așa cum deja a obișnuit.

Dinamo: Eșanu – Puljic, Albentosa, Grigore – Sorescu(c) (Blejdea 75), Gol (Nepomuceno 85), Anton, Fabbrini, Filip (Radu 62) – Morsay (Mihaiu 62), Nemec;

Rezerve: Kongshavn, Radu, Nepomuceno, Blejdea, Bejan, Bani, Achim, Mihaiu, Moldoveanu; Antrenor: Dușan Uhrin

De la Ionuț Negoiță la Pablo Cortacero și DDB

Exact în luna în care Dinamo a împlinit 72 de ani, fostul patron al „câinilor”, Ionuț Negoiță, negocia de zor cu spaniolii preluarea clubului, iar la iveală ieșeau din ce în ce mai multe datorii ale lui Dinamo, de aproximativ 500.000 de euro și pe care omul de afaceri le făcuse pierdute: „Rămâne de văzut, ei par oameni serioși, mi-au zis că au bani, au oameni pregătiți în fotbal, dar să vedem. Problema este că acel fond de investiții din Spania, cu care suntem în discuții au făcut în weekend o propunere destul de ciudată, în care să aibă salariile la zi plătite”, spunea omul de afaceri la finalul lunii aprilie, moment în care jucătorii erau neplătiți de patru luni de zile.

Ioan Andone anunța triumfător că actele se vor semna în scurt timp, iar fondul de investitiții spaniol e pregătit să pună la bătaie zeci de milioane de euro, iar obiectivul în primul an e clasarea pe locurile trei-patru: „Cei care vor să cumpere Dinamo sunt profesioniști, în sport și afaceri. Bugetul va fi de ordinul zecilor de milioane pentru plata datoriilor și pentru primul sezon. Obiectivul va fi o clasare în primele 3-4 echipe în primul an. Nu se discută despre altceva”, spunea optimist „Fălcosul”.

În același timp, suporterii încercau de asemenea să preia clubul prin ADPD (Asociația Dinamoviști pentru Dinamo), adică pachetul majoritat de 82% din acțiuni, negocieri care în cele din urmă au eșuat, iar în „Groapă” se vorbea despre retrogradarea în liga a patra dacă echipa nu va fi preluată, iar suporterii nu erau văzuți drept o soluție viabilă.

Adrian Mihalcea și Gigi Mulțescu nu au nici ei viață lungă pe banca lui Dinamo, care este preluat de spanioli

Coincidență sau nu, Adrian Mihalcea este demis de Ionuț Negoiță tot după un meci cu Poli Iași, pe data de 12 iulie, când Dinamo a terminat la egalitate, scor 1-1: „Cu Negoiță am vorbit o singură dată, după meciul cu Sepsi. Din discuțiile cu Bogdan Bălănescu am aflat că Negoiță m-a demis. Am înțeles de la Bogdan că motivul demiterii a fost că am pierdut două puncte prin schimbările făcute în timpul jocului cu Poli Iași”, a șocat dinamovistul.

Gheorghe Mulțescu revine pe banca lui Dinamo, iar clubul este preluat în sfârșit de spanioli la începutul lunii august, iar tranzacția este oficializată. După doar câteva meciuri, „SMURD” este schimbat de către Pablo Cortacero, care semnează un precontract cu Cosmin Contra și aduce de urgență în „Groapă” nouă jucători cu un avion charter.

„El Nuevo Dinamo” demarează în trombă, iar în Ștefan cel Mare ajung nu mai puțin de 13 jucători străini, majoritatea fiind spanioli și care primesc niște salarii colosale pentru situația în care se afla clubul la acel moment, Adam Nemec primind nu mai puțin de 17.000 de euro lunar, în timp ce la salariul lui Borja Valle ajungea la 33.o00 de euro lunar, sume care îi făceau invidioși și pe jucătorii FCSB-ului.

Pablo Cortacero a „investit” la Dinamo 550.000 de euro, iar spaniolul anunță plata salariilor la „proxima semana”

„El Nuevo Dinamo” se dovedește a fi doar un alt cui bătut în sicriul lui Dinamo, iar spaniolii îngroapă clubul și mai mult în datorii, după ce au oferit salarii uriașe, iar restanțele ajung la patru-cinci luni. Cosmin Contra se simte păcălit de spanioli și părăsește corabia, urmat de toți cei opt jucători spanioli: Juan Camara, Borja Valle, Gonzalez, Isma Lopez, Ba, Rene Hinojo, Aleix Garcia și Tomas Mejias.

Jerry Gane, antrenorul secund al lui Cosmin Contra, devine în luna decembrie antrenorul principal al echipei, care ușor-ușor o ia la vale, sub presiunea dezastrului financiar și al plecărilor masive de jucători, în timp ce Mario Nicolae devine directorul sportiv al clubului.

Pe 11 martie, după o serie de rezultate foarte slab, Jerry Gane își dă demisia în urma înfrângerii cu 2-1 în fața celor de la FC Argeș, iar Dinamo rămâne pentru a treia oară fără antrenor în acest sezon, iar Gigi Mulțescu, mantaua de vreme rea, revine să resusciteze echipa.

Gigi Mulțescu își dă demisia după doar o lună, iar Dinamo ajunge într-o situație fără ieșire

Gigi Mulțescu asistă neputincios la seria de meciuri fără victorie a „câinilor”, care par dărămați de toate problemele, scandalurile și presiunea uriașă de la Dinamo, iar după înfrângerea cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la Academica Clinceni își anunță din nou demisia.

Urmează un moment extrem de important, care avea să îi scoată din impas pe „câini”: revenirea lui Dusan Uhrin Jr. pe banca lui Dinamo, pe care Florin Prunea îl vedea unica soluție viabilă, chiar dacă debutează dezastruos, cu o înfrângere la Mediaș, scor 4-1 și pare șocat de situația în care se află echipa, ajunsă la 13 meciuri consecutive fără victorie.

Doar că „SMURD-ul de Cehia” reușește să resusciteze echipa, aflată aproape în moarte clinică și reinventează jucători precum Deian Sorescu sau Jonathan Morsay, repară lucrurile din mers iar Dinamo reușește să iasă din subsolul clasamentul cu o serie de patru victorii consecutive și o calificare pierdută dramatic în finala Cupei României la penalty-uri.

Programul DDB a ținut în viață Dinamo în toată acestă perioadă

Fanii-acționari din programul DDB au făcut eforturi uriașe pentru a ține Dinamo în viață în tot acest timp în care spaniolii au dispărut, Pablo Cortacero fiind destituit din Consiliul de Administrație a clubului la finalul lui 2020, Constantin Eftimescu fiind cel care a preluat controlul, singurul care are drept de semnătură.

Suporterii lui Dinamo reușesc să evite falimentul clubului și renegociază contractele cu mai mulți jucători, care acceptă diminuarea salariilor, în același timp făcând înțelegeri cu jucătorii spanioli care voiau să își depună memorii și să ceară toți banii până la finalul contractelor.

Dacă în vara lui 2020, programul DDB avea doar 5000 de membri, în acest moment există peste 15.000, care au reușit să aducă la club nu mai puțin de 1,7 milioane de euro. Rând pe rând, jucătorii au strâns banii pentru licență, au plătit salariile jucătorilor, au salvat baza de la Săftica, au plătit o parte din restanțele către angajații de la stadionul Dinamo și de la Săftica, ba chiar au dat prime după ultimele victorii.

6 jucători au mai rămas la Dinamo față de 14 mai 2020

