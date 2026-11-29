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Dinamo a luat o decizie total neașteptată înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, programat luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00. „Câinii” s-au cazat la Slatina, iar duminică seară au ajuns la Hotel Ramada. Fanii i-au așteptat pe jucătorii lui Nuno Campos pentru a lua autografe.

Dinamo a ajuns la Slatina. Fanii i-au așteptat pe jucătorii lui Nuno Campos

Pentru a evita tensiunea dintre cele două tabere de suporteri, dar și pentru că toate cazările din Craiova sunt limitate, iar cele rămase disponibile costă mult din cauza târgului de Crăciun, localitate aflată la aproximativ 50 de kilometri de Bănie, pentru meciul cu campioana României. Este o nouă decizie importantă înaintea unui meci de campionat, după ce partida de acasă contra Petrolului.

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La sosire, elevii lui Nuno Campos au fost întâmpinați în fața hotelului Ramada de numeroși suporteri. Aceștia au profitat de ocazie pentru a obține autografe și pentru a face fotografii alături de favoriții lor. Printre fotbaliștii care s-au oprit câteva clipe pentru fani s-au numărat căpitanul Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko.

Condiții de top pentru Dinamo la Slatina

Hotelul unde s-a cazat Dinamo se află în centrul municipiului Slatina, lângă Parcul Tineretului. Complexul de 4 stele oferă camere moderne dotate cu aer condiționat, Wi-Fi gratuit și room service, incluzând opțiuni accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă, acces la piscină interioară, centru spa (Lotus Spa & Fitness) și sală de fitness, restaurant propriu și terasă, cu mic dejun inclus pentru oaspeți, centru de afaceri și săli dedicate organizării de evenimente sau conferințe precum și multe altele. Tarifele pentru o noapte de cazare (2 adulți) pornesc de la aproximativ 300–330 lei și ajung în jur de 440–500 lei, în funcție de tipul camerei și de platforma de rezervare.

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Nuno Campos o vede favorită pe Craiova

U Craiova și Dinamo se întâlnesc luni în campionat, iar joi, tot în Bănie, în ultima etapă a grupelor Cupei. Înaintea primului duel, antrenorul Nuno Campos : „Întâlnim o echipă foarte bună. Ei sunt campionii, sunt favoriți”. Dinamo reușea în tur, pe „Arcul de Triumf”, să aplice un umilitor 5-1 Universității Craiova. Partida s-a jucat în etapa a 2-a, iar oltenii se aflau între partidele din preliminariile Champions League cu bulgarii de la Levski.

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Mihai Rotaru le-a pus gând rău „câinilor”

Referitor la eșecul din tur, amintit mai sus, Mihai Rotaru a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că toată la meciul de acum: „A fost un alt context atunci. Acum va fi pe Oblemenco un infern, va fi nebunie, va fi altceva și îi așteptăm acolo că avem să le povestim ceva!”. Ultimul meci jucat pe „Ion Oblemenco” între cele două s-a consumat în play-off-ul sezonului trecut, iar U Craiova se impunea cu 2-1.

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