Dinamo a ajuns la un acord cu jucătorul: „Nu era diferență mare de bani”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ioan Andone confirmă acordul: „Nu era diferență mare de bani”

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Veste excelentă pentru suporterii lui Dinamo! Conducerea clubului din Ștefan cel Mare a reușit să deblocheze negocierile pentru prelungirea contractului lui Alberto Soro (27 de ani), jucător care urma să intre din luna ianuarie în ultimele șase luni ale actualei înțelegeri.

Ioan Andone confirmă acordul: „Nu era diferență mare de bani”

Deși discuțiile dintre șefii „câinilor” și agentul fotbalistului spaniol s-au lovit inițial de un obstacol major, pe care impresarul refuza să o accepte, pauza competițională . Fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, a dezvăluit că cele două părți au bătut deja palma pentru prelungire.

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Totodată, „Fălcosul” l-a lăudat pe antrenorul portughez Nuno Campos pentru curajul tactic de a evolua cu doi atacanți, punctând însă și scăderea de formă a lui Cătălin Cîrjan: „Mă, ce-mi place! Pe cuvânt că-mi place ca antrenor Nuno Campos. Direct, n-are frică să joace cu doi atacanți. Despre Cîrjan poți să spui că nu e la nivelul din sezonul trecut. Soro a crescut, Armstrong la fel. Pe Cîrjan nu-l folosește pe poziția lui.

Am înțeles că au dat-o la pace cu Soro. Nu era diferență mare de bani, să știi. Se gândește că joacă bine, apar cupele europene și se întoarce în Spania la el”, a declarat Ioan Andone, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport. Deocamdată, clubul nu a făcut anunțul oficial privind parafarea noii înțelegeri. Reinventat de Nuno Campos, Alberto Soro a devenit indispensabil în angrenajul „câinilor”.

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Transferat în urmă cu doi ani, Alberto Soro s-a transformat treptat într-unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Dinamo. Dacă în stagiunea precedentă a bifat 26 de apariții în Superligă, reușind 4 goluri și 3 pase decisive, în acest sezon spaniolul a fost titular incontestabil în toate cele 15 etape disputate și și-a depășit deja cifrele, având 4 goluri și 4 assist-uri.

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Cotat în prezent la un milion de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt, Alberto Soro are în spate un CV impresionant pentru nivelul Superligii. Crescut la Real Zaragoza, mijlocașul spaniol a fost achiziționat de Real Madrid în 2019 în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, fără a apuca însă să debuteze pentru prima echipă a „galacticilor”. Acesta a fost împrumutat inițial înapoi la Zaragoza și vândut ulterior la Granada, alături de care a adunat 32 de meciuri în La Liga și 8 prezențe în cupele europene. Sosit în Ștefan cel Mare în vara lui 2024, după o experiență în Portugalia, la Vizela, Soro a trecut și printr-un împrumut la Chaves în 2025 înainte de a exploda în tricoul lui Dinamo, pentru care a strâns până acum 55 de meciuri oficiale și 8 goluri.