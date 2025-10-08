Dinamo a anunțat un nou parteneriat! Noul colaborator al „câinilor” sponsorizează și o echipă importantă din Premier League

Clubul Dinamo a anunțat oficial că are un nou partener: Castrol. Compania britanică este cunoscută pentru implicarea în sport, aceasta colaborând de-a lungul timpului cu nume și organizații importante din fotbalul mondial. Parteneriatul dintre „câini” și noul sponsor este valabil până la finalul actualei stagiuni.

Dinamo a anunțat un parteneriat cu un brand uriaș

Gruparea din Superligă a confirmat parteneriatul printr-o postare pe . „Dinamo x Castrol – Progres sportiv prin inovație! Castrol – un exemplu de inovație și progres! La Castrol, limitele sunt făcute pentru a fi depășite, iar drumul schimbării este parcurs cu încredere – îmbrățișând noul pentru a accelera progresul.

Castrol este aici pentru a sprijini orice șofer, orice motociclist și orice industrie din lume. Totul este posibil datorită lichidelor inovatoare – uleiuri, lubrifianți, fluide și unsori de performanță superioară, create pentru aproape orice aplicație imaginabilă.

Nu doar că împărtășim aceleași valori, dar și Dinamo este un club care adoptă inovația și implementează cele mai noi idei în materie de dezvoltare sportivă. Parteneriatul se desfășoară pe tot parcursul sezonului competițional 2025–2026. Împreună, pe drumul performanței!”, au transmis cei de la .

Cine este Castrol, noul partener al lui Dinamo

Înființat la Londra în 1899, Castrol se numără printre cele mai cunoscute brand-uri din domeniul auto. Începând din 2000, compania face parte din grupul British Petroleum (BP), iar în momentul de față este evaluată la aproximativ 10 miliarde de dolari. În urmă cu o săptămână, rivala lui Dinamo, Rapid, anunțase la rândul său o colaborare cu compania britanică.

Castrol sponsorizează momentan și o grupare importantă din fotbalul european, . În trecut, brand-ul britanic a susținut Cupa Mondială, Premier League sau Campionatul European, iar fotbaliști precum Cristiano Ronaldo sau David Beckham au fost ambasadori ai companiei. În fotbalul românesc, Castrol a mai sponsorizat Steaua, în perioada 1989-1991.