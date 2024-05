Dinamo a avut 4 titulari la finala U15 FCSB – CSA Steaua! „Nu putem să obligăm pe nimeni”. Jucătorul care poate face furori peste ani!

Academia echipei lui Nicolae Badea este recunoscută pentru jucătorii pe care îi formează la nivel de juniori. Astfel că în , Dinamo a avut 4 titulari.

Dinamo a avut 4 titulari la finala U15 FCSB – CSA Steaua! “Nu putem să obligăm pe nimeni”

Cei 4 titulari formați de Dinamo din au fost antrenați de Andrei Anghel. Invitatul special de la SPOTLIGHT SUPERLIGA a explicat de ce formația lui Nicolae Badea pierde astfel de juniori, dar și care este motivul pentru care nu are un obiectiv la U15.

ADVERTISEMENT

“Au fost 4 titulari în primul 11 de la ambele echipe. Nu există echipă în București care să nu aibă jucători de la Dinamo. Deocamdată sunt problemele care sunt la Dinamo și au ales altceva. Ei răspund singuri de viitorul lor și noi nu putem să îi obligăm să rămână la Dinamo.

Nu le facem noi drumul în viață, ei sunt liberi să aleagă. Plătesc grila de formare când pleacă de la un club la altul, asta dacă nu se înțeleg cu clubul care îi cedează.

ADVERTISEMENT

Nu există procentaj mai mare de 20% în care să fie jucători la FCSB sau CSA Steaua care să aibă mai mult de 3 ani la cluburile respective. Nu există. Au fost luați sau aduși de la alte echipe. Asta spune că nu există identitate fotbalistică, un program de lucru sau ceva. Iau ce pot și văd ce fac mai departe.

Eu nu am un obiectiv în contract. Nu există așa ceva la nivelul acesta de vârstă, la U15. Ai o premiere într-adevăr, dacă ajungi într-un punct. Dar contează cum ajungi în punctul respectiv și cum îndeplinești acele obiective până la 16-17 ani.

ADVERTISEMENT

Era o statistică în care mai puțin de 15% dintre acești jucători care au ajuns în finalele de juniori, au făcut și pasul la nivel de profesioniști. Din toate finalele, undeva pe la 15 sau 20″, .

“Cupele sunt egale cu zero la U15”

“Nu este o performanță să fii în finală și nici chiar să o câștigi. Eu îți spun din punctul de vedere al unui om care a câștigat multe finale, multe cupe. Sunt egale cu zero peste 2-3 ani, când jucătorul nu va știi decât să dea o minge lungă sau va știi să joace între fundașii centrali”, a mai spus antrenorul juniorilor de la ACS FC Dinamo.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită a intervenit pe acest subiect și susține declarația lui Andrei Anghel. Analistul FANATIK a venit și cu o statistică uluitoare la nivel de juniorat în România.

“Menirea centrelor de copii și juniori este să scoată jucători pentru echipele de seniori. Că o să câștigi la U15 nu contează așa mult. Contează ce jucători o să dai la echipa mare. Asta e important. Aia e menirea, nu să câștigi o cupă.

În finale d-astea, iei arbitrul de-o parte, îi da două ciocolate și te ajută și câștigi finala. Mamă ce am făcut. Media este de 1 jucător profesionist din 100 care termină junioratul”, a spus Vivi Răchită la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

Jucătorul care poate face furori peste ani! “Trebuie să dezvoltăm autonomia juniorului”

“Putem îmbunătății acest procent. Dar nu în stilul acesta. Am ajuns în finale, am pus niște tricouri pe noi, am pus două poze pe rețelele de socializare și gata, suntem fotbaliști. Nu. Suntem foarte departe de fotbalul adevărat.

Trebuie să dezvoltăm autonomia jucătorului de fotbal, a juniorului. Tu trebuie să dai pase, tu trebuie să faci asta și să începi să faci câte ceva în plus. Trebuie să ai dreptul să greșești. Juniorii noștri nu mai au dreptul să greșească, nici măcar să încerce. Nu se pot dezvolta acești jucători.

Am avut doar 22 de driblinguri în această finală, dintre care 14 au fost făcute de un singur jucător. Luca Albu, a fost la Dinamo, la mine. Anumiți jucători trebuie să aibă libertatea de a se exprima. Luca poate să dribleze, poate să lupte, poate să alerge și merită să fie luat în vizor de echipe importante.

A fost o finală între locul 4 și locul 7, într-un sezon, poate cel mai bun din ultimii ani. Noi am terminat pe primul loc, Rapid pe 2 și pe 3 a fost o altă echipă care nu a avut dreptul să joace în Liga Elitelor. Nici noi nu am avut acest drept. Când am avut dreptul acesta, ambele au terminat în spatele nostru.

Mai sunt echipe care nu pot participa din punct de vedere administrativ, dar care joacă mai bine decât cele două și oferă un fotbal mai plăcut”, a adăugat tehnicianul de la Dinamo.

“Nici modelul Ajax nu mai este în cărți”

“Ce înseamnă producție, că sunt chemați la loturi? Știm cum sunt chemați. Înțeleg că acolo activitatea se desfășoară după metodologia Ajax, așa se spune. Doar că Ajax nu mai este în cărți de cel puțin 5 ani este AZ Alkmaar. Dar eu nu am văzut la Ajax minge lungă.

În schimb, am văzut în această finală și în alte meciuri foarte multe mingi lungi. Atât de multe în cât propun să nu se construiască un teren lângă aeroportul Otopeni, pentru că vor dărâma toate avioanele”, a încheiat Anghel la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

Dinamo a avut 4 titulari la finala U15 FCSB - CSA Steaua 5-0