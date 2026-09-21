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Arena Națională s-a redeschis pentru fotbal după mai multe luni în care a găzduit alte activități față de cele sportive. FCSB și Dinamo au jucat deja aici, iar „câinii” le-au mai luat fața rivalilor la un capitol, după locul din clasament.

Dinamo, peste FCSB la numărul de spectatori la revenirea pe Arena Națională

FCSB este prima care a jucat din nou pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” au disputat aici meciul cu Petrolul din etapa a 9-a, . Dinamo a jucat aici în runda a 10-a, într-un fabulos . Deși ambele meciuri au avut parte de multe goluri, numărul celor prezenți în tribune a fost total diferit.

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Fosta campioană a României a jucat într-o zi de luni, pe 14 septembrie, iar numărul de spectatori înregistrat a fost de 9.232 de persoane. În schimb, Dinamo a evoluat duminică, 20 septembrie, iar la meciul „alb-roșilor” au fost prezente 14.772 de persoane. Ambele partide au fost marcate însă de un aspect comun: intervenția medicilor.

La prima partidă, fanii ploieștenilor, aflați sus la Peluza 1, au solicitat în cor intervenția personalului medical după ce La cel de-al doilea meci amintit, după ce constănțenii au aruncat o torță în sectorul dinamoviștilor.

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Distanță mare de puncte între FCSB și Dinamo în clasament

FCSB e în pericol să scrie o nouă pagină neagră în istoria clubului. Anul trecut, roș-albaștrii au jucat în premieră în play-out, iar lumea fotbalului românesc se întreabă acum dacă fosta campioană a României , mai ales după 0-5 cu Universitatea Craiova.

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Echipa lui Gigi Becali a rămas cu doar 12 puncte după 10 etape, fără victorie în ultimele 5 etape. De partea opusă, Dinamo are 23 de puncte și se află pe primul loc, pe care îl va păstra până la reluarea competiției după pauza alocată naționalelor.