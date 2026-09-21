Sport

Dinamo a mai surclasat-o pe FCSB la un capitol. Ce s-a întâmplat după ce ambele echipe au revenit pe Arena Națională

Arena Națională este din nou „casa” fotbalului. FCSB și Dinamo au revenit pe cel mai mare stadion al țării, însă „câinii” și-au surclasat rivala la încă un capitol important.
Mihai Dragomir
21.09.2026 | 17:00
Dinamo a mai surclasato pe FCSB la un capitol Ce sa intamplat dupa ce ambele echipe au revenit pe Arena Nationala
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Dinamo, peste FCSB. La ce capitol și-au mai întrecut „câinii” rivala. Foto: Colaj FANATIK.
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Arena Națională s-a redeschis pentru fotbal după mai multe luni în care a găzduit alte activități față de cele sportive. FCSB și Dinamo au jucat deja aici, iar „câinii” le-au mai luat fața rivalilor la un capitol, după locul din clasament.

Dinamo, peste FCSB la numărul de spectatori la revenirea pe Arena Națională

FCSB este prima care a jucat din nou pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” au disputat aici meciul cu Petrolul din etapa a 9-a, încheiat cu scorul de 2-2. Dinamo a jucat aici în runda a 10-a, într-un fabulos 4-0 contra Farului. Deși ambele meciuri au avut parte de multe goluri, numărul celor prezenți în tribune a fost total diferit.

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Fosta campioană a României a jucat într-o zi de luni, pe 14 septembrie, iar numărul de spectatori înregistrat a fost de 9.232 de persoane. În schimb, Dinamo a evoluat duminică, 20 septembrie, iar la meciul „alb-roșilor” au fost prezente 14.772 de persoane. Ambele partide au fost marcate însă de un aspect comun: intervenția medicilor.

La prima partidă, fanii ploieștenilor, aflați sus la Peluza 1, au solicitat în cor intervenția personalului medical după ce un suporter a leșinat. La cel de-al doilea meci amintit, o femeie a fost transportată la ambulanță după ce constănțenii au aruncat o torță în sectorul dinamoviștilor.

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Distanță mare de puncte între FCSB și Dinamo în clasament

FCSB e în pericol să scrie o nouă pagină neagră în istoria clubului. Anul trecut, roș-albaștrii au jucat în premieră în play-out, iar lumea fotbalului românesc se întreabă acum dacă fosta campioană a României va repeta scenariul, mai ales după 0-5 cu Universitatea Craiova.

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Echipa lui Gigi Becali a rămas cu doar 12 puncte după 10 etape, fără victorie în ultimele 5 etape. De partea opusă, Dinamo are 23 de puncte și se află pe primul loc, pe care îl va păstra până la reluarea competiției după pauza alocată naționalelor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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