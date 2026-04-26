Dinamo a cerut penalty cu Rapid pentru un posibil henț la Keita. Verdictul lui Cristi Balaj. Exclusiv

Dinamo a solicitat penalty în minutul 42 al derby-ului cu Rapid din etapa a 6-a a play-off-ului. Echipa lui Kopic l-a acuzat pe Keita că ar fi comis henț, dar Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue. Cristi Balaj a comentat faza pentru FANATIK și i-a dat credit „centralului” din Craiova.

Cristi Balaj, verdict la faza la care Dinamo a cerut penalty cu Rapid pentru henț la Keita

Fără victorie din 2015 cu Rapid, Dinamo spera să rupă blestemul la derby-ul din etapa a 6-a a play-off-ului SuperLigii. „Câinii roșii” au avut o primă repriză bună pe Arena Națională și chiar au reușit să deschidă scorul. În minutul 39, și i-a facilitat golul lui Georgi Milanov golul de 1-0.

Roș-albii sperau să intre cu 2-0 la pauză și au cerut penalty cu puțin timp înainte de finalul primei reprize. Un balon de urmărire trimis în careul alb-vișiniilor a căzut pe brațul lui Kader Keita, dar mijlocașul ivorian nu a fost penalizat de Sebastian Colțescu, care a lăsat jocul să continue. Decizia craioveanului de a nu da penalty pentru Dinamo a fost susținută și de colegii din camera VAR, care nu au intervenit.

Faza a fost comentată în exclusivitate pentru FANATIK de Cristi Balaj. „Nu este intenție. Mâna a fost folosită în lupta cu adversarul și era în retragere când mingea i-a căzut pe mână”, a declarat fostul arbitru FIFA, motivând decizia lui Colțescu de a nu da penalty pentru Dinamo.

Ce brigadă de arbitri a delegat CCA la derby-ul Dinamo – Rapid

Sebastian Colțescu, cel mai experimentat arbitru din SuperLiga, a fost alături de asistenții Valentin Avram și Ioan Corb. În camera VAR au fost trimiși Adrian Cojocaru (arbitru VAR) și Claudiu Marcu (arbitru AVAR), în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost distribuit lui Vlad Băban. Observator de arbitri la acest derby a fost ales Liviu Ciubotariu.

