Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat la VAR. Foto

Fanii dinamoviști au luat foc . Condusă cu 0-1, echipa lui Zeljko Kopic a cerut penalty la duelul dintre Romanchuk și Danny Armstrong. Horațiu Feșnic nu s-a lăsat însă impresionat de protestele din tabăra „câinilor”.

Merita Dinamo penalty în a doua repriză a meciului cu U Craiova?

Horațiu Feșnic a avut un meci infernal pe Arena Națională. După ce „centralul” din Cluj-Napoca a trebuit să gestioneze și o fază de penalty. S-a întâmplat în minutul 52, când oltenii conduceau cu 1-0, iar gazdele au cerut lovitură de la 11 metri. La un atac al echipei lui Zeljko Kopic, mingea a ajuns în careul oltenilor și a fost urmărită de Danny Armstrong și de Oleksandr Romanchuk.

În urma duelului, mijlocașul scoțian de la Dinamo a fost incomodat de stoperul ucrainean de la Craiova și a căzut în suprafața de pedeapsă. Armstrong și toți dinamoviștii din stadion au cerut la unison penalty. Horațiu Feșnic a făcut semne clare că nu s-a petrecut nicio abatere de la regulament. – vezi

Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, fără să existe vreo intervenție a colegilor din camera VAR. La acest meci, pentru acest rol, CCA i-a delegat pe Florin Andrei și pe Romică Bîrdeș. Ei nu au intervenit nici în finalul primei reprize, atunci când Feșnic a văzut din prima

Dinamo, nemulțumită de arbitraj și după primul meci de play-off

Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a 2-a a play-off-ului, este al doilea meci la rând în care roș-albii acuză arbitrajul. După runda inaugurală, în care echipa lui Kopic a pierdut în Giulești, scor 2-3, cu Rapid, a fost scandal monstru. Atunci, dinamoviștii au tunat și au fulgerat pentru că „centralul” Istvan Kovacs a validat golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila. Experții în arbitraj i-au dat dreptate lui Dinamo.