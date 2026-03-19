Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat la VAR. Foto

Repriza a doua a meciului Dinamo - U Craiova a avut parte de o nouă fază controversată de arbitraj. „Câinii” au cerut penalty, dar Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue
Cristian Măciucă
19.03.2026 | 22:27
Fanii dinamoviști au luat foc în minutul 52 al derby-ului cu Universitatea Craiova. Condusă cu 0-1, echipa lui Zeljko Kopic a cerut penalty la duelul dintre Romanchuk și Danny Armstrong. Horațiu Feșnic nu s-a lăsat însă impresionat de protestele din tabăra „câinilor”.

Merita Dinamo penalty în a doua repriză a meciului cu U Craiova?

Horațiu Feșnic a avut un meci infernal pe Arena Națională. După ce a împărțit galbene și roșii în prima repriză a derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova, „centralul” din Cluj-Napoca a trebuit să gestioneze și o fază de penalty. S-a întâmplat în minutul 52, când oltenii conduceau cu 1-0, iar gazdele au cerut lovitură de la 11 metri. La un atac al echipei lui Zeljko Kopic, mingea a ajuns în careul oltenilor și a fost urmărită de Danny Armstrong și de Oleksandr Romanchuk.

În urma duelului, mijlocașul scoțian de la Dinamo a fost incomodat de stoperul ucrainean de la Craiova și a căzut în suprafața de pedeapsă. Armstrong și toți dinamoviștii din stadion au cerut la unison penalty. Horațiu Feșnic a făcut semne clare că nu s-a petrecut nicio abatere de la regulament. – vezi VIDEO

Duelul dintre Romanchuk și Armstrong. FOTO: Captură Digi Sport

Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, fără să existe vreo intervenție a colegilor din camera VAR. La acest meci, pentru acest rol, CCA i-a delegat pe Florin Andrei și pe Romică Bîrdeș. Ei nu au intervenit nici în finalul primei reprize, atunci când Feșnic a văzut din prima atacul criminal al lui Nicușor Bancu pentru care „centralul” din Cluj Napoca a scos direct cartonașul roșu. 

Dinamo, nemulțumită de arbitraj și după primul meci de play-off

Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a 2-a a play-off-ului, este al doilea meci la rând în care roș-albii acuză arbitrajul. După runda inaugurală, în care echipa lui Kopic a pierdut în Giulești, scor 2-3, cu Rapid, a fost scandal monstru. Atunci, dinamoviștii au tunat și au fulgerat pentru că „centralul” Istvan Kovacs a validat golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila. Experții în arbitraj i-au dat dreptate lui Dinamo. Kovacs ar fi trebuit să anuleze reușita lui Petrila, deoarece, în prealabil, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi. 

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
