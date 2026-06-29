Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”

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După ce a ratat la baraj calificarea în cupele europene, Dinamo s-a mișcat foarte bine în mercato. Formația din Ștefan cel Mare a adus mai mulți jucători tineri, de perspectivă, dar și fotbaliști care au demonstrat deja la un nivel înalt. Conducerea speră că acest mix de tinerețe și experiență va aduce un plus sub comanda noului antrenor, Nuno Campos.

Dinamo a dat lovitura cu noul transfer

Printre jucătorii aduși în această vară la . Evoluând în stagiunea precedentă la Poli Iași, fundașul a impresionat prin maturitatea de care dă dovadă. FANATIK a stat de vorbă cu Cornel Șfaițer, președintele clubului din Copou, iar acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Opriș.

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„Copilul a plecat gratis la Dinamo. Fusese împrumutat de la U Cluj, iar apoi a mers liber de contract. E un jucător cu reale calități, care s-a impus ca titular încă de la primul joc. Are calități deosebite și îi prevăd un viitor frumos. A fost dorit insistent și de Farul, plus că mă întrebau toate echipele din Liga 2 despre el, dar eu, ca dinamovist, mă bucur că a ajuns acolo.

Eu îl cunosc foarte bine și e un băiat foarte preocupat să reușească. Se antrena excelent și lucra individual la sală. Dinamo a făcut un transfer foarte bun, mai ales că este și ‘under’, chiar dacă va avea concurență pe postul de fundaș dreapta. El dă dovadă de maturitate, ceea ce e foarte important. Îl văd un jucător de nivel bun și îmi pare rău că până acum loturile naționale nu au avut ochi pentru el, deși a jucat bine meci de meci la Poli Iași. Prin mâinile mele au trecut mulți tineri, iar pe el îl consider un fotbalist interesant pentru prima ligă”, a declarat Cornel Șfaițer despre Ștefan Opriș.

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Comparația cu Dan Petrescu

În continuare, președintele lui Poli Iași a făcut o comparație deosebită între Ștefan Opriș și Dan Petrescu, calitățile tânărului amintindu-i de „Super Dan”. Cornel Șfaițer e de părere că strategia lui Dinamo, cea de a miza pe fotbaliști tineri, va da roade, în c

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„E exploziv, are viteză, dar e clar că mai are lucruri de îmbunătățit. Incursiunile pe care le face pe bandă, felul în care urcă și centrările lui îmi aduc aminte de Dan Petrescu la vârsta lui. Chiar așa îl văd. Dacă și Rațiu mai are de lucru, e normal ca și el să mai aibă. Am acceptat să îl iau după ce ne-a fost recomandat de la U Cluj, pentru că îi știam calitățile. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cei de la Cluj nu au gestionat bine situația și l-au pierdut gratis pe un jucător de valoarea lui Opriș. Pe mine m-a mirat faptul ăsta, e ciudat, mai ales că acoperea o poziție de ‘under’.

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Dinamo stă însă foarte bine la acest capitol. Au adus mulți jucători tineri și sunt de felicitat că investesc în această zonă. Parcă se creionează un lot asemănător celui dinainte de 1990, când Mircea Lucescu punea mare accent pe tineri și îi promova pe Lupu, Lupescu, Răducioiu, Sabău, Timofte sau Rednic. Andrei Nicolescu și-a propus probabil această strategie: să ia tot ce e mai bun dintre tinerii din campionatul intern și de afară. Au o bază de date foarte bună, deși nu e ușor să îi aduci. Îi prevăd lui Ștefan Opriș un viitor foarte frumos. Noi nu am putut să îl oprim, el își dorea să joace în prima ligă și cred că a făcut alegerea cea mai bună”, a mai spus Cornel Șfaițer pentru FANATIK.