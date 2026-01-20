Dinamo a dat lovitura cu transferul lui Matteo Duțu: ”E o chestiune de ore! Îl urmărim de un an și jumătate”

ADVERTISEMENT

Unul dintre jucătorii doriți în mod expres de Zeljko Kopic este Matteo Duțu. În direct la ”FANATIK Dinamo”, directorul sportiv Cosmin Mihalescu a dezvăluit în ce stadiu se află transferul tânărului fundaș.

Ce se întâmplă cu transferul lui Matteo Duțu la Dinamo

Oficialul dinamovist a precizat că toate detaliile mutării internaționalului de tineret sunt stabilite, se mai așteaptă doar actele semnate de la AC Milan și a anunțat când va fi făcut anunțul oficial al transferului.

”Suntem în punctul în care așteptăm documentele de transfer de la Milan. Acolo a existat și o parte de negociere între ei și jucător pentru viitorul potențial transfer înapoi către Milan.

Ei au dorit să se asigure că agreează condițiile de acum dacă activează clauza de răscumpărare. Noi cu jucătorul suntem înțeleși, așteptă de la club acordul de transfer semnat. E o chestiune de ore”, a declarat Mihalescu, la .

De ce nu au fost aduși mai mulți jucători la Dinamo în ultima perioadă

După ce președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo , directorul sportiv a explicat că Duțu a fost dorit de toată lumea din club.

”Cu toții ni l-am dorit, pentru că ăsta este cumva specificul activității noastre de recrutare și poate de asta nu au am adus atât de mulți jucători de când a venit Mister și am preluat și eu rolul ăsta, din decembrie 2023. Nu au venit atât de mulți jucători pentru că ne dorim să fim cu toții de acord când mergem către un jucător.

Chiar și așa vom face greșeli, am făcut și vom mai face, dar încercăm să reducem cât de mult riscul de nereușită și atunci cu toții vrem să cădem de acord că jucătorul pe care vrem să-l aducem va fi unul care ne va ajuta și nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung.

Matteo e fundaș central tânăr, cu potențial, de viitor, de picior drept, dar a jucat mult și pe partea stângă, iar acest lucru ne dă opțiuni în centrul apărării”, a spus Cosmin Mihalescu.

Când l-a ochit Dinamo prima dată pe Matteo Duțu

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul ”FANATIK Dinamo”, despre momentul în care au început negocierile pentru transferul lui Matteo Duțu, oficialul ”câinilor” a explicat că jucătorul este monitorizat de un și jumătate.

”Prima dată, concret, pentru a ajunge în punctul în care suntem acum, a fost acum 3-4 săptămâni. Noi pe Matteo îl urmărim de un an și jumătate, îl știm, știm când a făcut trecerea de la Lazio la Milan, suntem în contact cu agenții lui nu doar pentru Matteo, ci și pentru alți jucători.

Am ținut legătura constant și cred că până la urmă felul acesta de a aborda lucrurile de către noi e ceea ce ne-a adus în punctul de a fi foarte aproape să semnăm cu el”, a afirmat el.

De unde a plecat Dinamo și unde a ajuns la acest moment

Cosmin Mihalescu a precizat faptul că încă se lucrează pentru aducerea de jucători și este mulțumit de nivelul la care a ajuns Dinamo, dar a explicat că în situația actuală lucrurile sunt puțin mai complicate.

”Chiar dacă lucrurile nu apar așa de repede pe cât ne-am dori, mă refer la pozele cu semnăturile jucătorilor, încă se muncește. Unele deal-uri sunt mai complicate, dar căutăm în continuare să aducem ceea ce avem nevoie ca să întărim echipa.

(n.r. – Și țintele vostre sunt la nivelul cluburilor mari) Acum 2 ani căutam jucători prin liga a treia din Portugalia, Franța și am ajuns la acest moment să aducem din Premier League, din Italia.

E puțin mai complicat, dar cred că e dovada faptului că proiectul crește și ne propunem ținte din ce în ce mai ambițioase, atât din punct de vedere al rezultate, cât și al jucătorilor pe care vrem să-i atragem”, a încheiat Mihalescu, la ”FANATIK Dinamo”.