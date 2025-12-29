Dinamo a făcut primul transfer al iernii! Când are loc anunțul oficial

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că gruparea „roș-albă” a ajuns la un acord pentru primul transfer al iernii, mutarea urmând a fi anunțată la începutul anului viitor. De asemenea, oficialul „câinilor” a anunțat că vor urma discuții cu Kennedy Boateng privind o posibilă prelungire.

Dinamo a făcut primul transfer al iernii! Când va sosi anunțul oficial

Dinamo a făcut primul transfer din această iarnă. Anunțul a fost făcut chiar de președintele clubului, Andrei Nicolescu. „Noi suntem în momentul în care ne chinuim să facem cele mai inspirate transferuri, așa cum am spus. Ideal, cele patru, pe posturile pe care le-am anunțat. Suntem în niște discuții, am închis o discuție, un potențial transfer.

Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis (n.r. transferul), da. Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”, a declarat Andrei Nicolescu la .

Dinamo, aproape de o nouă lovitură

Dincolo de mutarea care ar urma să se oficializeze la începutul lunii ianuarie, „câinii” se află în discuții și cu un jucător important din lot, fundașul Kennedy Boateng, care și-ar putea prelungi contractul. „Am discutat cu ‘Boa’, iar pe 2 ianuarie ne vom întâlni pentru a analiza anumite opțiuni care ar putea fi incluse în contract”, a spus Andrei Nicolescu.

Fotbalistul din Togo a vorbit la rândul său despre acest subiect la , desfășurată în această lună. „Încă mai am 6 luni de contract cu Dinamo. Sunt mândru și fericit să joc pentru Dinamo. Mă simt bine, e o familie aici. Este o atmosferă excelentă, clubul te face să te simți apreciat. Cred că fiecare jucător are o valoare și e conștient de asta. Încă avem timp să vedem ce se va întâmpla. Cei din club îmi știu valoarea, o să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat. Iubesc să joc aici”, a spus .