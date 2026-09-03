Sport

A început derby-ul Dinamo – FCSB. Cum și-au ironizat ”câinii” marea rivală

Dinamo și FCSB se vor întâlni în weekend în marele derby al fotbalului românesc. Însă, duelul marilor rivale a început cu două zile mai devreme cu o ironie fină a ”câinilor”.
Traian Terzian
03.09.2026 | 17:15
A inceput derbyul Dinamo FCSB Cum siau ironizat cainii marea rivala
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Derby-ul Dinamo - FCSB a început cu o ironie a ”câinilor” la adresa marii rivale. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES
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Tensiunea începe să crească în jurul marelui meci dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii. Ce ironie au postat ”roș-albii” pe rețelele de socializare înaintea derby-ului de pe Arcul de Triumf.

Dinamo a dat startul ironiilor înaintea duelului cu FCSB

Dinamo și FCSB se vor afla față în față sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, însă duelul nervilor a început mult mai devreme. ”Câinii” au dat startul ironiilor cu o postare făcută pe contul oficial de Facebook al clubului.

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Partida este prezentată printr-o fotografie cu ochiul unui câine în care se reflectă stele căzătoare. Este un apropo clar la startul de sezon modest avut de FCSB, care a fost confruntată și cu numeroase probleme de indisciplină în lot.

Mesajul celor de la Dinamo face referire și la faptul că ”roș-albaștrii” și-au pierdut în această perioadă de mercato cei mai buni jucători. Este vorba de Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea, cu toții cedați în străinătate.

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Cum au reacționat fanii lui Dinamo

Mesajul postat în mediul online de Dinamo a strâns în scurt timp numeroase aprecieri. De asemenea, fanii liderului din SuperLiga au apreciat la maxim ironia la adresa rivalilor de la FCSB chiar înaintea derby-ului.

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”Stele căzătoare hmmm, great job!” sau ”Cine se ocupă de aceste promovări, felicitări! Geniali, ca de fiecare dată!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor, însă au fost și suporteri care nu s-au arătat prea încântați de acest gest: ”Iar facem mișto de adversari cu AI-ul, iar pierdem. Oare când ne-om învăța minte…”.

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Clasament SuperLiga

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB se va juca pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală. Înaintea etapei a 8-a a SuperLigii, ”câinii” se află pe primul loc în clasament cu 14 puncte, în timp ce ”roș-albaștrii” sunt pe 5, cu 11 puncte, dar cu înfrângeri în ultimele două etape.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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