ADVERTISEMENT

Tensiunea începe să crească în jurul marelui meci dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii. Ce ironie au postat ”roș-albii” pe rețelele de socializare înaintea derby-ului de pe Arcul de Triumf.

Dinamo a dat startul ironiilor înaintea duelului cu FCSB

Dinamo și FCSB , însă duelul nervilor a început mult mai devreme. ”Câinii” au dat startul ironiilor cu o postare făcută pe contul oficial de Facebook al clubului.

ADVERTISEMENT

Partida este prezentată printr-o fotografie cu ochiul unui câine în care se reflectă stele căzătoare. Este un apropo clar la startul de sezon modest avut de FCSB, care a fost confruntată și cu numeroase probleme de indisciplină în lot.

Mesajul celor de la Dinamo face referire și la faptul că ”roș-albaștrii” și-au pierdut în această perioadă de mercato cei mai buni jucători. Este vorba de Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea, cu toții cedați în străinătate.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat fanii lui Dinamo

Mesajul postat în mediul online de Dinamo a strâns în scurt timp numeroase aprecieri. De asemenea, fanii liderului din SuperLiga au apreciat la maxim ironia la adresa rivalilor de la FCSB chiar înaintea derby-ului.

ADVERTISEMENT

”Stele căzătoare hmmm, great job!” sau ”Cine se ocupă de aceste promovări, felicitări! Geniali, ca de fiecare dată!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor, însă au fost și suporteri care nu s-au arătat prea încântați de acest gest: ”Iar facem mișto de adversari cu AI-ul, iar pierdem. Oare când ne-om învăța minte…”.

ADVERTISEMENT

Clasament SuperLiga

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB . Înaintea etapei a 8-a a SuperLigii, ”câinii” se află pe primul loc în clasament cu 14 puncte, în timp ce ”roș-albaștrii” sunt pe 5, cu 11 puncte, dar cu înfrângeri în ultimele două etape.