Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu UTA! A fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman

, în etapa a șasea din SuperLiga României. Pe banca de rezerve a echipei antrenate de Zeljko Kopic este prezent un puști de doar 16 ani, care a fost înregistrat la LPF cu doar o zi înaintea disputei din campionat.

Surpriză pe banca lui Dinamo la meciul cu UTA. Cine este puștiul de 16 ani aflat pe foaia de joc

La meciul cu din SuperLiga României, Dinamo are pe bancă un portar de doar 16 ani. Puștiul care a fost înregistrat joi la Liga Profesionistă de Fotbal este văzut drept un jucător de perspectivă de către conducerea „câinilor”.

Este vorba despre Mario Din Licaciu, un băiat care a fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman. El a fost prezent în lotul juniorilor de la FC Argeș, iar în această vară a ajuns în Ștefan cel Mare.

Este însă puțin probabil ca acesta să bifeze vreun minut în campionat, având în vedere faptul că un portar precum Alexandru Roșca este rezervă în echipa lui Kopic.

Postul de titular îi aparține în prezent camerunezului Devis Epassy, goalkeeperul de 32 de ani, cu 10 selecții la echipa națională, dar și cu apariții la Campionatul Mondial din Qatar.

Mihnea Toader și Gabriel Ungureanu, înregistrați și ei de Dinamo la LPF

Mario Din Licaciu nu a fost singurul puști înregistrat de Dinamo la Liga Profesionistă de Fotbal. Joi, oficialii „câinilor” i-au mai înregistrat pe Mihnea Toader și Gabriel Ungureanu.

Primul are 19 ani și evoluează pe postul de fundaș central. El a bifat câteva minute în amicalul disputat în această vară de Dinamo cu Petrolul, la Săftica.

De partea cealaltă, Gabriel Ungureanu are 17 ani și este al treilea jucător promovat la echipa de seniori a lui Zeljko Kopic, alături de ceilalți doi fotbaliști.