Dinamo a pierdut procesul cu Florin Bejan. Prima reacție a jucătorului. Exclusiv

Florin Bejan a dezvăluit în FANATIK că pentru a-și recupera restanțele salariale pe ultimele cinci luni și a explicat că sunt șanse foarte mici ca el să mai continue la Dinamo.

Astfel, clubul primește o nouă lovitură după ce de către o firmă de securitate, așa cum site-ul nostru a dezvăluit în premieră, iar jucătorii spanioli își cer și ei banii și au primit decizii favorabile de la FIFA și UEFA.

Dinamo va trebui să îi plătescă 40.000 de euro lui Florin Bejan

Florin Bejan a câștigat procesul intentat împotriva lui Dinamo, iar clubul din Ștefan cel Mare va trebuie să îi achite restanțele salariale și taxa de procedură către Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

Toate acestea adunate însumează suma de 40.000 de euro, pe care de altfel Florin Bejan a confirmat-o în același interviu pentru site-ul nostru. Decizia a fost publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal și precizează următoarele: „Pretenții financiare – Admite cererea reclamantului așa cum a fost formulată. Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare restante și a taxei de procedură. Cu recurs în termen de 5 zile. Pronunțată azi, 09.06.2021, în ședință nepublică, la sediul LPF”.

Se pare că jucătorul nu a fost contactat de nimeni din cadrul clubului sau de către cei din boardul DDB. El nu a fost încă informat de această decizie, care însă nu este definitivă. Așadar, Dinamo poate face recurs în termen de cinci zile, astfel că plata către Bejan ar putea să mai fie amânată pentru o perioadă.

Reacția lui Florin Bejan după ce a câștigat litigiul cu Dinamo: „Vedem ce se va întâmpla. Sunt în vacanță”

FANATIK l-a contactat pe Florin Bejan, care nu fusese încă informat cu privire la această decizie și a fost un pic luat prin surprindere: „Sincer nu știu nimic. Eu nu am văzut nimic și chiar nu știu ce să zic. Vedem ce se va întâmpla. Poate Dinamo face recurs. Nu am nicio noutate deocamdată. Sunt în vacanță. Chiar sunt la plajă acum”, a spus ex-dinamovistul în exclusivitate pentru FANATIK.

Fundașul central în vârstă de 30 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dusan Uhrin în acest final de sezon din Casa Pariurilor Liga 1, când a marcat un gol extrem de important în meciul cu Voluntari: „De la victoria cu Voluntari am început să câștigăm mereu și pot să spun că e cel mai important gol din cariera mea, mai ales că eu am puține, doar vreo trei-patru. Nu a fost o execuție ușoară și puteam să dau peste poartă. Au ratat și alții situații mult mai clare”, spunea fotbalistul în același interviu.

Jucătorul a vorbit despre situația sa și a mărturisit că are mai multe oferte din Liga 1, dar nu excludea posibilitatea să mai continue la Dinamo, însă a recunoscut că nu ar accepta un salariu lunar de 5.000 de euro: „Eu, deocamdată sunt liber de contract, mă bucur de vacanță la mine, la Constanța. Sunt în discuții cu mai multe echipe și vedem ce va fi. Și cu Dinamo am mai avut ceva discuții cu cei din DDB, dar deocamdată nimic concret. Nu pot să îți spun pentru că sunt doar vorbe, nimic mai mult. Eu acum am aflat din presă că Dinamo are un plafon salarial de 5.000 de euro și cred că ar fi foarte greu să țină jucătorii cu experiență care sunt la echipă. Sincer, eu nu cred că aș accepta un astfel de salariu”.

Mai mulți jucători ai lui Dinamo și-au depus memoriu

FANATIK că a aflat că mai mulți jucători ai lui Dinamo ca să devină jucători liberi, dar în primul rând pentru a-și primi restanțele salariale, unii jucători care nu au renegociat contractele cu DDB având restanțe financiare de patru-cinci luni.

Primii jucători de la Dinamo care și-au depus memorii au fost Ricardo Grigore și Robert Moldoveanu, care așteaptă de mai bine în acest sens. În cazul lor este vorba doar despre plata salariilor și de rezilierea contractelor.

Un număr mare de jucători sunt și sunt șanse mari ca ei să nu mai continue în Ștefan cel Mare. Primii care părăsit haita sunt Joseph Akpala, Florin Bejan, Raul Albentosa și Jonathan Morsay, însă sunt șanse mari ca listă sa crească în continuare. Dinamo și va pleca într-un cantonament în Turcia, unde va juca un amical de lux cu Galatasaray.

