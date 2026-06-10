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Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”

Dinamo trebuie să se miște în următoare perioadă și să încerce să rezolve o mare problemă. Aceasta, una de ordin tehnic, a survenit după sosirea noului antrenor.
Adrian Baciu
10.06.2026 | 17:15
Dinamo a pornit negocierile Cainii trebuie sa rezolve o mare problema dupa sosirea noului antrenor Toti jucatorii trebuie sa se adapteze
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo are de rezolvat o problemă de lot după sosirea noului antrenor. Sursa foto: colaj Fanatik
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După „era Kopic”, una peste așteptări ca rezultate în opinia multor specialiști, dată fiind valoarea lotului lui Dinamo, pentru formația din Ștefan cel Mare urmează o „eră” latină, cea în care pe bancă se va afla portughezul Nuno Campos. Sosirea noului tehnician aduce și o mare problemă. Conducerea „câinilor” anunță că deja se caută soluții pentru rezolvarea ei.

Ce problemă tehnică trebuie să rezolve Dinamo după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”

Prezent duminică în platoul FANATIK SUPERLIGA, președintelui executiv al lui Dinamo i s-a prezentat o posibilă problemă pe care ar putea să o aibă echipa după instalarea lui Campos. Andrei Vochin a remarcat faptul că modul de joc al lusitanului cere un vârf. „Am văzut la viitorul dumneavoastră antrenor că sistemul de joc pe care îl folosește cel mai des e 4-4-2, cu diamant la mijloc. Și mă gândeam că aveți treabă vara asta. Dumneavoastră nu prea găseați un vârf, că jucați în sistemul cu un vârf. Acum, dacă vă cere două vârfuri…”.

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Andrei Nicolescu, 50 de ani, spune că el și cei din departamentul de scouting sunt la curent cu modulul tactic al portughezului, care se axează pe doi atacanți. Dinamo a demarat deja negocieri pentru a semna cu încă un jucător în avanposturi. „Cred că există niște discuții tehnice pe care Cosmin (Mihalescu – Directorul Sportiv al clubului Dinamo București) le-a avut deja și cumva au identificat variante pentru al doilea vârf. Dar cu siguranță se caută activ vârf sau vârfuri. Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți. Eu personal cred foarte mult în Vadim (n.r. Kiricenco).

Depinde foarte mult de foamea lui de performanță. Calitățile le are. Depinde foarte mult de cum vor reacționa la venirea noului antrenor, pentru că e o nouă provocare pentru toată lumea. Toți jucătorii vor trebui să se adapteze. Ei sunt învățați într-un sistem în momentul ăsta. Au niște obișnuințe apropo de ce s-a lucrat. Acum va fi provocator”, spune Nicolescu.

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Ce se întâmplă cu un jucător de bază de la Dinamo din sezonul trecut

Vorbind despre viitoarele transferuri la Dinamo, Andrei Nicolescu nu a vrut să ofere prea multe detalii. S-a rezumat la a spune că la echipa alb-roșie trebuie să vină jucători. În privința celor din lot, o piesă importantă poate fi pierdută de „câini”. E vorba de Eddy Gnahore, 32 de ani. Acesta termină contractul, iar conducerea încearcă să-l convingă să continue.

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”E foarte important să vedem ce discută antrenorul cu directorul sportiv, eventual cu el, cu jucătorul. Vedem, sunt lucruri care țin de bucătăria internă”, a spus oficialul alb-roșu. Cotat la 750.000 de euro de site-ul Transfermarkt, fotbalistul francez a adunat 42 de meciuri în sezonul trecut la Dinamo, în toate competițiile. Acesta a ajuns în „Groapă” în 2024. A venit liber de contract după despărțirea de Ascoli.

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Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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