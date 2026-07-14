Dinamo a prezentat noul sponsor al echipei! Armstrong şi Stoinov au setat obiectivul „câinilor”. Foto + Video

ADVERTISEMENT

Dinamo continuă să fie în centrul atenției. Formația din „Ștefan cel Mare” a oficializat un nou parteneriat important. Totul s-a întâmplat marți, 14 iulie, chiar la Ploiești, unde echipa va debuta în noul sezon din SuperLiga contra Petrolului.

Dinamo, parteneriat nou cu Autoklass

Dinamo continuă să atragă tot mai multe branduri și companii lângă ea. , „câinii” continuă procesul de dezvoltare a imaginii, dar mai ales de atragere de fonduri importante. Marți, 14 iulie, la Ploiești, Nuno Campos și jucătorii săi au fost prezenți la Audi Autoklass Ploiești, unde clubul a încheiat un parteneriat cu dealer-ul auto autorizat.

ADVERTISEMENT

Un parteneriat de mobilitate între o echipă de fotbal și un dealer auto este o înțelegere de tip barter sau sponsorizare prin care dealerul oferă autoturisme pentru transportul jucătorilor și al staff-ului, primind în schimb vizibilitate și promovare. Aceste asocieri sunt frecvente în fotbalul românesc,

Danny Armstrong urăște traficul din București

Unul dintre jucătorii de la Dinamo care a oferit câteva declarații la eveniment a fost Danny Armstrong. Scoțianul a mărturisit că nu a îndrăgit niciodată viteza și că a fost surprins neplăcut de traficul din București, despre care a spus că nu a mai întâlnit nimic la fel în alte părți. Cât despre noul sezon, fotbalistul a spus ce își dorește echipa sa.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost niciodată un fan al vitezei. Traficul din București este teribil. Nu am văzut nicăieri așa ceva… Îmi plac mașinile de aici. Suntem gata pentru primul meci al noului sezon. Am trăit un șoc la finalul sezonului trecut, dar suntem gata să începem unul nou. Avem un alt antrenor care și-a implementat stilul în perioada de pregătire. Vrem un trofeu și să ne calificăm în cupele europene, cum ne-am dorit și sezonul trecut”, a spus, printre altele, Danny Armstrong la evenimentul de la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Danny Armstrong și marea sa problemă în București

Nikita Stoinov, mare fan al vitezei

Fundașul central Nikita Stoinov a oferit la rândul său câteva declarații de la fața locului. Dacă colegul său din ofensivă, Armstrong, este ceva mai domol, israelianul a spus că îi place viteza. Totuși, el consideră că mișcarea rapidă este mai importantă pe terenul de joc decât pe asfalt, spunând și că Dinamo va încerca din nou în acest sezon să se califice în Europa.

ADVERTISEMENT

„Audi este marca care îmi place. Îmi palce viteza, nu am făcut accidente. Traficul din București este ca în țara mea. Am avut nevoie să mă adaptez, dar a fost ok. Viteza de pe teren este mult mai importantă. Dinamo va fi mult mai bună în acest sezon, am încredere în echipă și în staff. Suntem pregătiți. Noul antrenor este foarte bun, ne-am antrenat bine. Sezonul trecut nu am reușit să ajungem în Europa, dar vom încerca și de data aceasta”, a spus și Nikita Stoinov.

Nikita Stoinov, declarații despre noul sezon al lui Dinamo

Dinamo, parteneriat nou cu Autoklass