Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”

ADVERTISEMENT

Meciul Dinamo – U Cluj contând pentru etapa a 22-a din SuperLiga a fost decis de Mamadou Karamoko (26 de ani). Francezul a fost marcatorul unicului gol, ajungând la cota 6 în acest sezon. Președintele „câinilor” a anunțat că pe numele atacantului a sosit și o ofertă de transfer.

Ce a decis Dinamo după ce a primit o ofertă de 1,2 milioane pe Karamoko

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că gruparea aflată momentan pe locul 2 în campionat a fost la un pas de a-l pierde pe atacantul numărul 1 din lot, e vorba de francezul Mamadou Karamoko. Pe numele acestuia a sosit o ofertă deloc mică.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Horia Ivanovici i-a recomandat conducătorului dinamovist să îi pună o clauză vârfului aflat în mare formă. „Cred că suntem mai bine acum, pentru că putem să cerem oricât. Așa, dacă i-am pune o clauză, am fixa un preț”, a fost replica lui Nicolescu.

Apoi, președintele grupării din Ștefan cel Mare a anunțat, în premieră, atacant francez. „Am avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Karamoko și am refuzat-o. Nu a fost scrisă, dar a fost o discuție”, a adăugat Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, despre viitorul lui Karamoko la Dinamo: „Valoarea lui se va dubla după colaborarea lui Kopic”

la Dinamo, șeful lui Dinamo spune că fotbalistul ar putea crește spectaculos și mai mult în valoare dacă va înțelege etica muncii pe care o predă Zeljko Kopic la echipa din SuperLiga. Nicolescu este de părere că valoarea lui din prezent se va dubla.

ADVERTISEMENT

„Mă rog și eu ca el să înțeleagă beneficiul pe care îl poate da colaborarea cu Kopic, asta cu etica muncii. Dacă înțelege etica muncii, pe care Kopic știe să o transmită extraordinar, atunci valoarea lui se va dubla. Mai are contract încă 2 ani și jumătate cu noi”, a mai punctat Andrei Nicolescu.

550.000 de euro este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt