Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”

Dinamo a primit o ofertă pentru Mamoudou Karamoko, cel mai eficient atacant din acest sezon. Suma s-a ridicat la 1,2 milioane de euro. Ce a decis clubul din SuperLiga.
Adrian Baciu
19.01.2026 | 17:15
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru atacantului lui Dinamo, Karamoko. Sursa foto: colaj Fanatik
Meciul Dinamo – U Cluj contând pentru etapa a 22-a din SuperLiga a fost decis de Mamadou Karamoko (26 de ani). Francezul a fost marcatorul unicului gol, ajungând la cota 6 în acest sezon. Președintele „câinilor” a anunțat că pe numele atacantului a sosit și o ofertă de transfer.

Ce a decis Dinamo după ce a primit o ofertă de 1,2 milioane pe Karamoko

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că gruparea aflată momentan pe locul 2 în campionat a fost la un pas de a-l pierde pe atacantul numărul 1 din lot, e vorba de francezul Mamadou Karamoko. Pe numele acestuia a sosit  o ofertă deloc mică.

Moderatorul Horia Ivanovici i-a recomandat conducătorului dinamovist să îi pună o clauză vârfului aflat în mare formă. „Cred că suntem mai bine acum, pentru că putem să cerem oricât. Așa, dacă i-am pune o clauză, am fixa un preț”, a fost replica lui Nicolescu.

Apoi, președintele grupării din Ștefan cel Mare a anunțat, în premieră, că a existat o ofertă pentru tânărul atacant francez. „Am avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Karamoko și am refuzat-o. Nu a fost scrisă, dar a fost o discuție”, a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu, despre viitorul lui Karamoko la Dinamo: „Valoarea lui se va dubla după colaborarea lui Kopic”

În ceea ce privește viitorul lui Karamoko la Dinamo, șeful lui Dinamo spune că fotbalistul ar putea crește spectaculos și mai mult în valoare dacă va înțelege etica muncii pe care o predă Zeljko Kopic la echipa din SuperLiga. Nicolescu este de părere că valoarea lui din prezent se va dubla.

Mă rog și eu ca el să înțeleagă beneficiul pe care îl poate da colaborarea cu Kopic, asta cu etica muncii. Dacă înțelege etica muncii, pe care Kopic știe să o transmită extraordinar, atunci valoarea lui se va dubla. Mai are contract încă 2 ani și jumătate cu noi”, a mai punctat Andrei Nicolescu.

  • 550.000 de euro este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
