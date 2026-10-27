Discursul ținut în vestiar de Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2 i-a entuziasmat pe fani: ”Mentalitate, e ce trebuie!” Video

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Condusă până în minutul 78 cu 2-0, Dinamo a reușit să smulgă un punct în partida cu CFR Cluj și a rămas lider în clasamentul SuperLigii. După joc, Nuno Campos (51 de ani) a avut un discurs apăsat în fața propriilor jucători.

Nuno Campos, discurs de campion după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Imediat după ultimul fluier al , tehnicianul portughez a intrat în vestiar și le-a vorbit elevilor săi. El i-a felicitat pentru că nu au renunțat în niciun moment, nici când erau conduși la două goluri diferență, însă le-a transmis că nu este mulțumit de rezultat.

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”Vreau să vă spun felicitări, dar nu pentru rezultat. Nu putem fi niciodată mulțumiți fără să câștigăm, asta în legătură cu rezultatul. Celălalt lucru este că trebuie să fiți la fel de mândri de voi pe cât sunt și eu de voi. Sunt mândru de voi pentru că la 2-0, un scor dificil, nimeni nu a renunțat.

Felicitări pentru asta, nu pentru rezultat, deoarece rezultatul, ca echipă mare ce suntem, trebuie să fie mereu victoria. Dar pentru munca pe care ați depus-o vă felicit și sunt mândru de voi! Hai, băieți”, a fost mesajul lui Nuno Campos, publicat pe pagina de Facebook a grupării dinamoviste.

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Mesajele fanilor după discursul lui Nuno Campos

Discursul ținut de antrenorul lusitan după remiza cu CFR Cluj a fost extrem de apreciat de fanii lui Dinamo, iar postarea a avut în prima oră peste 3.600 de aprecieri și peste 100 de comentarii, dar și distribuiri. Iar mesajele suporterilor la postare sunt în majoritate pozitive, aceștia apreciind faptul că Nuno Campos este tehnicianul potrivit pentru a conduce echipa în acest moment.

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”Jos pălăria!”, ”Și acum vine întrebarea cheie: Cum să nu alerge băieții ăștia ca nebunii 90 de minute, în condițiile în care antrenorul le recunoaște meritele? Nuno Campos Alee!” sau ”Ăsta este un discurs cu mentalitate de învingător!”, sunt câteva comentarii.

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”Un foarte bun și corect discurs. Dinamo are antrenor”, ”Adevărată mentalitate de campion!”, ”Mentalitate, e ce trebuie!” sau ”Ai venit ca un Străin și ai reaprins Spiritul Dinamovist. Ai un mare merit Mister, mă înclin”, sunt alte mesaje ale fanilor.

Nuno Campos are toate meritele pentru punctul din Gruia

Invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut că, în ciuda dominării autoritare, în partida cu CFR Cluj.

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Oficialul a mărturisit că meritele pentru remiza din Gruia îi revin lui Nuno Campos, care a fost extrem de inspirat la schimbări. Așa cum se vede și în video, Nicolescu a spus că tehnicianul portughez i-a felicitat pe jucători pentru atitudine, însă le-a zis clar că este nemulțumit de rezultat.