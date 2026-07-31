Sport

Dinamo a pus la vânzare 4 jucători în noua platformă FRF. Nu intră în planurile lui Nuno Campos!

Dinamo București profită de noua platformă pusă la dispoziție de Federația Română de Fotbal! „Câinii roșii” au pus patru fotbaliști pe lista de transferuri
Ciprian Păvăleanu
31.07.2026 | 10:27
Dinamo a pus la vanzare 4 jucatori in noua platforma FRF Nu intra in planurile lui Nuno Campos
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Dinamo și-a pus patru jucători pe lista de transferuri în noua platformă lansată de FRF. Foto: Sportpictures.eu
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Recent, Federația Română de Fotbal a lansat o platformă ce vine în ajutorul echipelor de fotbal din România. Aici, orice formație își poate lista jucătorii pe care vrea să-i cedeze sub formă de împrumut, pentru a se dezvolta alături de alte cluburi până ajung la un nivel optim. Dinamo a profitat de acest beneficiu și a pus deja patru tineri pe lista de transferuri.

Dinamo a pus patru fotbaliști pe lista de transferuri! „Câinii” profită de platforma lansată de FRF

Dintre toate cluburile din SuperLiga României, doar Dinamo și-a listat unii jucători pe noua platformă lansată de Federația Română de Fotbal. Nu mai puțin de patru fotbaliști ai „câinilor roșii” nu intră în planurile lui Nuno Campos pentru acest sezon, însă conducerea a decis să-i împrumute la alte cluburi, pentru ca dezvoltarea lor să poată continua.

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Printre fotbaliștii listați se regăsesc trei născuți în 2006 și unul născut în 2008. Este vorba despre Mihnea Toader (fundaș central), Vadym Kyrychenko (atacant central), Godwin Udosen (mijlocaș central) și Alexandru Irimia (mijlocaș central). Dintre cei patru, Kyrychenko și Irimia au evoluat sub formă de împrumut și în sezonul trecut. Fotbalistul de origine ucraineană a jucat pentru CS Dinamo, în timp ce Alexandru Irimia a evoluat alături de fratele său la Metaloglobus București. David Irimia deja a debutat pentru echipa mare a „câinilor” în victoria cu 5-1 împotriva Universității Craiova.

Toți fotbaliștii profesioniști listați pe platforma hailafotbal.ro
Toți fotbaliștii profesioniști listați pe platforma hailafotbal.ro

Ce a spus FRF despre lansarea platformei pe care Dinamo București deja a început să o folosească

Pentru a ajuta la dezvoltarea și creșterea fotbaliștilor tineri, Federația Română de Fotbal a venit în ajutorul cluburilor cu platforma hailafotbal.ro. Aici, echipele ce caută întăriri pot găsi la distanță de un click toți jucătorii pe care alte formații din România sunt dispuse să-i cedeze sub formă de împrumut, facilitând astfel procesul de căutare.

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„Printr-o simplă accesare a categoriei dedicate din Football Connect și marcarea jucătorilor disponibili pentru transfer temporar, aceștia sunt listați automat pe platforma Hai la Fotbal, în secțiunea Oportunități de Dezvoltare. Această inițiativă le oferă cluburilor o fereastră de oportunitate pentru a găsi mediul competițional optim pentru sportivii lor, asigurându-le acestora minutele de joc necesare pentru a evolua într-un cadru oficial, constant și competitiv. Totodată, noua facilitate reprezintă o resursă valoroasă pentru echipele aflate în căutarea unor soluții punctuale pe posturi specifice”, a explicat Federația Română de Fotbal.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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