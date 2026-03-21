Dinamo a rămas cu “sechele” după scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid: “Era clar că cicatricile vor rămâne!” Care e noul obiectiv al “câinilor”. Exclusiv

Dinamo și-a continuat seria de eșecuri și în runda a 2-a a play-off-ului SuperLigii. ”Câinii” au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 0-1, și rămân pe ultima poziție în clasament. Cel puțin până la meciul CFR Cluj – Rapid, oltenii lui Coelho stau în fruntea ierarhiei. Șefii din Ștefan cel Mare admit faptul că scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid încă are urmări asupra echipei.

Cât de mult a influențat în sens negativ, pe Dinamo, scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid: “Era clar că cicatricile vor rămâne!”

Joi, 19 martie, în runda a 2-a din play-off-ul sezonului 2025 – 2026 de SuperLiga, Dinamo a prestat un nou meci modest în campionat, de această dată cu Universitatea Craiova, și a pierdut, scor 0-1. Președintele clubului din Ștefan cel Mare recunoaște faptul că trecutul apropiat, mai exact erorile de arbitraj, au avut un impact asupra echipei lui Kopic.

La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, 49 de ani, a spus că . Oficialul alb-roșu a admis, deopotrivă, și faptul că echipa nu mai arată acea formă bună din prima parte a acestui sezon. ”(n.r. Cât de mult contează ce s-a întâmplat cu Rapidul în etapa trecută și erorile de arbitraj?)

Echipa nu e destabilizată, dar nu e închegată 100%. Au rămas niște sechele. Era clar că după o înfrângere cum e cea cu Rapidul, în care greșelile au fost flagrante, cicatricile vor rămâne. Trebuia să avem noi mai mult noroc în meciul ăsta, să reușim ceva. Dar e clar că după un astfel de eveniment nu ești 100%”, a afirmat Nicolescu.

Care este noul obiectiv al “câinilor” în play-off

În acest moment, . ”Câinii” sunt pe locul 6, ultimul, cu 26 de puncte. Lider a devenit Universitatea Craiova, cu 33 de puncte. Lucrurile se pot schimba după meciul CFR Cluj – Rapid de vineri. Andrei Nicolescu a mai recunoscut, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că Dinamo a ieșit din cărți în privința luptei la titlu. Rămâne însă în picioare un alt obiectiv: cupele europene.

”Noi suntem un grup, am creat o familie foarte frumoasă aici. Mergem împreună până la capăt. Da, este aproape imposibil pentru noi să ne gândim la titlu în acest moment. La începutul sezonului am spus clar că ne batem pentru play-off, cel puțin pentru o cupă europeană. Datorită faptului că am fost acolo, 20 de etape, pe locurile 2-3, toată lumea a început să vorbească de titlu.

Jucătorii au preluat această idee și au început să creadă. De asta este o dezumflare atât de mare acum, dar obiectivul nostru este o cupă europeană. Asta trebuie să facem, să rămânem focusați pe asta. Acesta e grupul în care suntem. Din perspectiva mea este grupul cu cel mai mare potențial. Îi susțin pe jucători, pe staff și pe mister. Sper să arătăm altfel cu Karamoko, cu Pușcaș și să ne batem pentru ce ne-am propus la începutul campionatului”, a mai punctat Nicolescu.