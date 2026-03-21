Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo a rămas cu “sechele” după scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid: “Era clar că cicatricile vor rămâne!” Care e noul obiectiv al “câinilor”. Exclusiv

Dinamo nu se regăsește în play-off-ul SuperLigii și a înregistrat un nou eșec. Șefii ”câinilor” recunosc faptul că scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid a avut un impact negativ asupra echipei.
Adrian Baciu
21.03.2026 | 07:45
EXCLUSIV FANATIK
Jocul lui Dinamo, afectat serios după scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid. Sursa foto: colaj Fanatik
Dinamo și-a continuat seria de eșecuri și în runda a 2-a a play-off-ului SuperLigii. ”Câinii” au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 0-1, și rămân pe ultima poziție în clasament. Cel puțin până la meciul CFR Cluj – Rapid, oltenii lui Coelho stau în fruntea ierarhiei. Șefii din Ștefan cel Mare admit faptul că scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid încă are urmări asupra echipei.

Cât de mult a influențat în sens negativ, pe Dinamo, scandalul de arbitraj de la meciul cu Rapid: “Era clar că cicatricile vor rămâne!”

Joi, 19 martie, în runda a 2-a din play-off-ul sezonului 2025 – 2026 de SuperLiga, Dinamo a prestat un nou meci modest în campionat, de această dată cu Universitatea Craiova, și a pierdut, scor 0-1. Președintele clubului din Ștefan cel Mare recunoaște faptul că trecutul apropiat, mai exact erorile de arbitraj, au avut un impact asupra echipei lui Kopic.

La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, 49 de ani, a spus că eșecul din weekendul trecut de pe Giulești a lăsat niște sechele. Oficialul alb-roșu a admis, deopotrivă, și faptul că echipa nu mai arată acea formă bună din prima parte a acestui sezon. ”(n.r. Cât de mult contează ce s-a întâmplat cu Rapidul în etapa trecută și erorile de arbitraj?)

Echipa nu e destabilizată, dar nu e închegată 100%. Au rămas niște sechele. Era clar că după o înfrângere cum e cea cu Rapidul, în care greșelile au fost flagrante, cicatricile vor rămâne. Trebuia să avem noi mai mult noroc în meciul ăsta, să reușim ceva. Dar e clar că după un astfel de eveniment nu ești 100%”, a afirmat Nicolescu.

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Care este noul obiectiv al “câinilor” în play-off

În acest moment, Dinamo s-a îndepărtat foarte mult de locul 1 din play-off. ”Câinii” sunt pe locul 6, ultimul, cu 26 de puncte. Lider a devenit Universitatea Craiova, cu 33 de puncte. Lucrurile se pot schimba după meciul CFR Cluj – Rapid de vineri. Andrei Nicolescu a mai recunoscut, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că Dinamo a ieșit din cărți în privința luptei la titlu. Rămâne însă în picioare un alt obiectiv: cupele europene.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Noi suntem un grup, am creat o familie foarte frumoasă aici. Mergem împreună până la capăt. Da, este aproape imposibil pentru noi să ne gândim la titlu în acest moment. La începutul sezonului am spus clar că ne batem pentru play-off, cel puțin pentru o cupă europeană. Datorită faptului că am fost acolo, 20 de etape, pe locurile 2-3, toată lumea a început să vorbească de titlu.

Jucătorii au preluat această idee și au început să creadă. De asta este o dezumflare atât de mare acum, dar obiectivul nostru este o cupă europeană. Asta trebuie să facem, să rămânem focusați pe asta. Acesta e grupul în care suntem. Din perspectiva mea este grupul cu cel mai mare potențial. Îi susțin pe jucători, pe staff și pe mister. Sper să arătăm altfel cu Karamoko, cu Pușcaș și să ne batem pentru ce ne-am propus la începutul campionatului”, a mai punctat Nicolescu.

Filipe Coelho, secretul succesului la Universitatea Craiova?! Horia Ivanovici, reverenţă în faţa antrenorului...
Fanatik
Filipe Coelho, secretul succesului la Universitatea Craiova?! Horia Ivanovici, reverenţă în faţa antrenorului portughez: “Este mult mai echilibrat decât Rădoi! Dacă vor lua titlul, va fi datorită lui”
Alexandru Chipciu a dezvăluit în direct discuția cu jucătorii FCSB despre Mirel Rădoi:...
Fanatik
Alexandru Chipciu a dezvăluit în direct discuția cu jucătorii FCSB despre Mirel Rădoi: „Am lucrat cu el”. Va rămâne sau nu din vară?!
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu...
Fanatik
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu Primăria! Sunt șanse mari”. Exclusiv 
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
