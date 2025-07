Dinamo a rămas fără doi jucători importanți. Mesajele emoționante transmise de fotbaliști la despărțire

doi dintre cei mai importanți fotbaliști din sezonul trecut. Este vorba despre golgheterul kosovar Astrit Selmani și fundașul central togolez Josue Homawoo.

Dinamo a rămas în această vară fără doi jucători extrem de importanți, Astrit Selmani și Josue Homawoo

Ei nu și-au prelungit înțelegerile scadente la finalul stagiunii precedente, așa că au plecat de la gruparea din „Ștefan cel Mare” din posturi de jucători liber de contract.

Chiar dacă acest deznodământ era cunoscut deja de destul de mult timp în ceea ce îi privește pe cei doi, plecările lor au devenit oficiale, conform contractelor semnate de ei, abia pe data de 30 iunie, aceasta fiind ultima zi.

Astfel, cei doi jucători au simțit nevoia să marcheze aceste momente prin intermediul unor mesaje destul de emoționante postate de ei pe rețelele de socializare.

Cum a marcat atacantul kosovar acest moment: „Mă voi întoarce”

De exemplu, Selmani, pe lângă tradiționalele mesaje de mulțumire, a încheiat spunând că își dorește să revină la un moment dat la Dinamo:

„Vreau să mulțumesc întregii familii Dinamo. A fost un sezon incredibil și un an cu adevărat special alături de coechipierii mei, plin de amintiri și prieteni pe care îi voi purta mereu cu mine.

Sunt deosebit de recunoscător pentru sprijinul extraordinar din partea fanilor, care ne-au făcut pe mine și pe familia mea să ne simțim ca acasă din prima zi.

Mulțumesc enorm staff-ului și tuturor celor de la club pentru că au crezut în mine și au făcut această călătorie atât de memorabilă. Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea, așa că mă voi întoarce”.

Mesajul de despărțire transmis de Homawoo: „Vreau să vă mulțumesc din suflet”

De asemenea, și , s-a exprimat cam în aceeași notă, cu un amendament special vizavi de suporterii lui Dinamo:

„Dragi suporteri, colegi de echipă și membri ai staff-ului,

După aproape doi ani petrecuți aici, la Dinamo București, a venit momentul să încep un nou capitol. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și încrederea voastră în toată această perioadă.

Primul meu sezon a fost unul dificil pentru noi, ca echipă, dar am luptat până la final pentru a menține clubul în prima ligă. Al doilea a început mai bine și, chiar dacă am trecut prin momente grele, am dat mereu tot ce am avut mai bun pentru echipă și sunt mândru de ce am realizat.

Plec astăzi (n.r. luni, 30 iunie) cu fruntea sus și cu amintiri frumoase, datorită vouă, suporterilor pasionați, colegilor care m-au determinat să dau tot ce pot și staff-ului care m-a susținut zi de zi. Ați făcut ca aceste momente să fie speciale, iar eu vă doresc tot ce e mai bun în continuare. Vă mulțumesc pentru tot. Dinamo va rămâne mereu un pas important în cariera mea.

Cu respect și recunoștință”.