Dinamo a rămas fără jucători pentru regula U21! Pe cine s-ar putea baza Dusan Uhrin în sezonul viitor

Strategia lui Dinamo pentru sezonul viitor rămâne în continuare incertă, fără un președinte, cu datorii din ce în ce mai multe și cu jucători la sau care și- deja.

Fără un buget de transferuri, „câinii” vor trebui să se reorienteze către jucătorii tineri din curtea clubului, mai ales că „alb-roșiii” pierd trei jucători eligibili pentru regula U21: , și , toți trei titulari în acest final de sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Dusan Uhrin Jr. numără pe degete soluțiile pentru regula U21 în sezonul viitor

. va avea mult de furcă în sezonul viitor în privința jucătorilor eligibili la Dinamo pentru regula U21. Antrenorul ceh are un motiv în plus de îngrijorare, însă poate fi și o oportunitate pentru cei tineri să demonstreze că pot face față cerințelor de la prima echipă.

Marco Ehmann are 20 de ani și este fundaș central. Fotbalistul născut în Germania are două selecții la echipa națională a României U19 și a jucat 18 meciuri în acest sezon. Cu toate acestea, stoperul nu a prins niciun meci în mandatul lui Dusan Uhrin Jr, ultima partidă în care a fost folosit fiind în ultima etapă a returului din sezonul regulat, împotriva celor de la Academica Clinceni, când a fost titular.

Ahmed Bani (18 ani) e un alt tânăr jucător de mare perspectivă, care însă a primit și el foarte puține șanse în acest sezon, indiferent de cine s-a aflat pe banca tehnică a „câinilor”. Mijlocașul ofensiv are 18 meciuri în acest campionat, iar în play-out a intrat doar în două partide, pe final de sezon cu Chindia Târgoviște (55 minute) și FC Argeș (45 de minute), când Dinamo era aproape salvată de la retrogradare.

Geani Crețu (21 ani) e o altă variantă care va fi cu siguranță luată în calcul de Uhrin. Mijlocașul central, care poate juca și în banda stângă, a prins și el doar un meci în mandatul antrenorului ceh, împotriva celor de la Astra Giurgiu, când a jucat 70 de minute. În meciul cu FCSB din Cupa României, Geani Crețu a fost destul de afectat după ce a fost de la startul partidei. A jucat 600 de minute în acest campionat și a fost introdus pe teren în 15 partide.

Valentin Borcea și Cătălin Hîldan Jr. sunt speranțele lui Dinamo de la echipa a doua

Dusan Uhrin Jr. ar putea să se orienteze și către jucătorii de la echipa a doua, de unde ar putea să facă pasul la prima echipă doi tineri în care cei de la Dinamo își pun speranțe mari pe viitor: Valentin Borcea și Cătălin Hîldan Jr.

Valentin Borcea (18 ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo 2 și a avut un sezon extrem de promițător. Mijlocașul ofensiv a prins și el nouă meciuri la echipa mare a lui Dinamo, însă a jucat ultima dată pe 24 ianuarie, împotriva celor de la FC Botoșani, când a fost schimbat la pauză. Mai are patru ani contract cu Dinamo și a jucat trei meciuri la naționala României U17.

Cătălin Hîldan Jr. (18 ani) a debutat și el echipa mare a lui Dinamo în amicalul de gală cu Dinamo Kiev, unde a fost invitat special și , tatăl „Unicului Căpitan”. Nepotul simbolului lui Dinamo visează să debuteze într-un meci oficial pentru „câini” și se pregătește suplimentar la școala de fotbal a lui .

Cluburile din Liga 1 vor să boicoteze regula U21: „Unii au propus să jucăm în 10!”

FANATIK a aflat în exclusivitate că echipele din Liga 1 , după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că ia calcul pentru sezonul viitor impunerea unui , care să fie folosit cel puțin 45 de minute.

Gigi Becali în legătură cu acest subiect și a avut un atac vehement la adresa lui Răzvan Burleanu, președintele FRF: „Noi am ajuns într-o situație primitivă, stalinistă, când spune cineva că trebuie să faci așa. Dar noi nu vrem așa. Că Liga nu vrea aia, pentru că votăm în Comitetul Executiv. Noi, sclavii, trebuie să jucăm cu 7 jucători din campionatul intern și atunci scot ei regula. Și atunci eu am spus așa, noi am ajuns într-o situație primitivă. Am vorbit cu alți patroni, o să boicotăm regula U21”, a spus revoltat patronul celor de la FCSB.

