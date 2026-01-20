Dinamo a trimis o nouă ofertă pentru Vladislav Blănuță: „Am primit deja un răspuns”

ADVERTISEMENT

Mercato de iarnă este încă deschis în SuperLiga, iar echipele, în special cele cu pretenții, vor să dea lovituri importante. Dinamo a mai trimis o ofertă pentru Vladislav Blănuță. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile negocierilor.

Dinamo nu renunță la Vladislav Blănuță

Dinamo vrea să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului, iar atacul rămâne unul dintre punctele nevralgice ale echipei bucureștene. Una dintre țintele „câinilor” este Vladislav Blănuță, atacantul pe care Dinamo Kiev l-a luat în vară de la FCU Craiova.

Deși presa din Ucraina a anunțat că vârful român nu va face deplasarea alături de Dinamo Kiev pentru cantonamentul din Turcia, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a făcut o nouă ofertă către clubul ucrainean.

„Așteptăm un răspuns. Noi am primit un răspuns la prima ofertă și am refăcut-o puțin. Așteptăm răspunsul lui Dinamo Kiev și avem nișe discuții cu impresarul lui Blănuță despre ce îi putem oferi.

Nu este închisă, dar nici într-o dinamică extraordinară. Noi am revenit cu o a doua ofertă la el. Nu am modificat suma, ci doar condițiile de transfer. Îl știu de când era junior la Rapid, am lucrat cu el cam jumătate de an. Îi trebuie un tratament special ca să dea randament, iar nouă un an ca să îl aducem la capacitatea lui”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo l-a mai ofertat pe Vladislav Blănuță în acest mercato de iarnă, iar

Mai exact, „câinii” doresc să îl aducă pe Blănuță gratis până în vară, urmând ca apoi să aibă o opțiune de împrumut pentru încă un an, de această dată angajându-se să achite și o sumă de bani. Cu totul, împrumuturile ar însuma un an și jumătate. Ulterior, Dinamo ar avea și o opțiune de cumpărare definitivă de 1,5 milioane de euro.

