Dinamo, absenţă importantă la startul în Champions League! Duel istoric la nivel european: „E pentru prima dată!”

Un nou sezon din EHF Champions League se află la start. Dinamo bifează a doua calificare consecutivă în grupele celei mai importante competiţii intercluburi, dar joacă într-o grupă infernală, cu obiectivul de a prinde top 6, care duce în play-off.

Dinamo, absenţă importantă la startul în Champions League!

Primul meci se joacă miercuri, de la ora 19:45 cu Sporting Lisabona. Un adversar incomod care s-a bătut anul trecut până în ultimele secunde pentru calificarea în Final Four. „Dulăii” au schimbat mult în această vară, atât la nivel de lot, cât şi la conducerea tehnică.

Paulo Pereira este selecţionerul Portugaliei şi în această vară . „Dulăii” au adus jucători, dar nu se vor putea baza pe Miguel Martins, centrul adus de la Aalborg fiind în recuperare după accidentarea la umăr.

Duel istoric pentru lusitani: „E pentru prima dată!”

Se va juca în Sala Dinamo, ceea ce ar trebui să avantajeze şi mai mult gazdele, care în sezonul trecut al Ligii a jucat în Polivalentă. Totuşi, este un duel istoric şi pentru lusitani, fiind pentru prima oară când se întâlnesc doi antrenori portughezi la acest nivel, după cum remarca tehnicianul lui Sporting:

„Orice meci din Liga Campionilor este foarte dificil, dar cu atât mai mult atunci când joci pe terenul celor de la Dinamo. Este pentru prima dată în istorie când în Liga Campionilor se confruntă doi antrenori din Portugalia și abia aștept duelul cu Paulo Pereira”, a spus Ricardo Costa, tehnicianul lui Sporting.

Pe lângă antrenor, , transferat în această vară de la Porto. Deci, un meci în care ambele formaţii se cunosc la perfecţie, mai ales că în vară au disputat şi un amical, câştigat de campionii României.

Paulo Pereira: „Sper să ne funcționeze tactica și strategia”

Paulo Pereira a recunoscut că Dinamo mai are nevoie de timp pentru a deveni o echipă omogenă, principalul atu al adversarilor, Sporting având acelaşi stil de joc de ani de zile:

„Trebuie să jucăm și să fim mai inteligenți, să reacționăm imediat la ce propune adversarul. Sporting joacă în aceeași formulă de 4-5 ani, este o echipă omogenă, chiar dacă a transferat câțiva jucători în această vară.

Noi mai avem nevoie de puțin timp pentru a fi competitivi, dar ne putem lupta încă de acum. Sper să ne funcționeze tactica și strategia pentru meciul cu Sporting”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Sporting, favorită la pariuri! Grupă pe muchie de cuţit

este mai dificilă ca în stagiunea precedentă. Toate cele opt formaţii au şanse la calificare, iar lupta pentru top 6 se anunţă a fi pe muchie de cuţit. Dinamo va juca în acest sezon cu Sporting, Aalborg, Fuchse Berlin, Veszprem, Nantes, Kielce şi Kolstad.

La casele de pariuri, Sporting este cotată ca favorită, cu 1,50 la victorie. Un succes al lui Dinamo are cota 3,50. „Dulăii” au un start perfect de sezon, reuşind să câştige Supercupa, dar miercuri seara va fi primul test adevărat pentru campioana României.

Lotul lui Dinamo: