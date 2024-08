Dinamo, absențe importante pentru duelul cu FC Voluntari din Cupa României Betano. Kopic, despre scandalul cu biletele: „Avem nevoie de susținere”

Dinamo are nevoie să confirme parcursul fantastic din campionat cu o calificare în faza grupelor Cupei României Betano. „Câinii” o , miercuri, 28 august, de la ora 19:00. Clubul din Ștefan cel Mare se confruntă cu absențe de marcă la duelul contra ilfovenilor.

Dinamo, absențe importante pentru duelul cu FC Voluntari din Cupa României Betano

Pe lângă Dennis Politic și Petru Neagu, Dinamo nu se va putea baza la meciul cu FC Voluntari pe Maxime Sivis și Josue Homawoo. din cauza cartonașelor roșii pe care le-au primit în meciul cu Universitatea Craiova (2-1).

„Suntem bine, echipa e bine după meciul cu Craiova, moralul și energia sunt la cote ridicate. Ne așteaptă un meci greu în Cupă, știm totul despre ei, vor fi foarte motivați, vor da totul pentru un rezultat pozitiv, trebuie să avem cel mai bun nivel pentru a trece mai departe.

Maxime Sivis și Josue Homawoo sunt suspendați, Dennis și Petru sunt la recuperare, toți ceilalți sunt apți de joc. Ne gândim la schimbări, ne trebuie înlocuiri pentru cei doi, Josue și Maxime, dar așa cum am spus mereu, avem suficienți jucători pentru rotație, unii vor fi titulari, unii vor intra pe parcurs, important e ca Dinamo să fie pregătită să meargă mai departe”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic anticipează un duel infernal cu FC Voluntari: „Au o echipă bună”

Dinamo și FC Voluntari au luptat direct în finalul sezonului trecut pentru salvarea de la retrogradare. Câștig de cauză au avut „câinii” care au rămas în prima ligă, grație succesului cu Csikszereda de la baraj. În schimb, ilfovenii au picat în eșalonul secund.

Zeljko Kopic se așteaptă la un duel complicat. Antrenorul croat a comentat . „Eu respect Voluntariul, știm ce luptă a fost în zona retrogradării, au picat, dar vor da totul pentru a promova.

Au o echipă bună, combinație de tineri cu jucători cu experiență, Nemec e încă acolo, au o echipă bună, trebuie să fim atenți, să dăm ce avem mai bun mâine seară.

Am auzit de faza cu bilete, știu că pentru unii fani va fi scump să vină, dar ar fi bine să avem parte de susținere ca și până acum. Am fost la meciul cu Corvinul, am văzut terenul, gazonul arată mai bine decât cel de pe ‘Arcul de Triumf’.

Știu că Niculescu e parte importantă din istoria lui Dinamo, face o treabă excelentă și îl respect foarte mult. Ne gândim la victorie, știu că va fi greu, am vorbit despre posibilitatea de a avea prelungiri”, a mai spus Zeljko Kopic.

Adam Nemec, principalul inamic al lui Dinamo: „Are foarte multă experiență”

Cristian Costin, favorit să fie titular în flancul drept al apărării lui Dinamo în absența lui Sivis, consideră că principalul inamic al „câinilor” va fi Adam Nemec, fost atacant în Ștefan cel Mare. În ciuda prețurilor imense ale biletelor, Costin este convins că stadionul va fi plin.

„Ne gândim doar la meciul cu Voluntari, vrem să trecem mai departe. Nu e un meci special, mai am prieteni, eu îmi doresc ca toate meciurile să fie câștigate, nu doar cel de mâine. Cupa trebuie să fie un obiectiv, în primul rând să ajungem în grupe, apoi să trecem mai departe.

Nemec are foarte multă experiență, știe să gestioneze greșelile adversarilor. Știu că, la momentul de față, orice echipă care joacă împotriva lui Dinamo se raportează puțin diferit față de anul trecut. Adversarii ne iau puțin mai serios, toți își iau anumite măsuri acum.

Eu cred că e bine că ne iau în serios, am arătat ceva pe teren, am demonstrat; dacă ești luat în serios, ai putut să arăți ceva. Cred că anumite lucruri simple au făcut diferența, antrenamentele sunt mult mai bune, intensitatea și ritmul, eu cred că le putem îmbunătăți pe toată durata sezonului.

Prețurile sunt exagerate pentru meciul acesta, eu cred că va fi stadionul plin. Nu știu dacă e frică sau o strategie, nu pot să știu ce gândesc cei de la Voluntari, e treaba lor, noi trebuie să demonstrăm pe teren. Nu știu dacă moral este corect, dar noi, jucătorii, nu putem face nimic în privința asta.

Eu mă gândesc doar la meciul următor, pe ce trebuie să ne concentrăm, când vine meciul să-l câștigăm, să rămânem acolo sus. Eu îmi doresc, ca și fundaș, să luăm cât mai puține goluri. Până acum am fost capabili să dăm mai mult decât adversarul, am acumulat puncte pe lucrul acesta. Încercăm să îmbunătățim zona asta, e greu să dai mereu 2-3 goluri, încercăm să reducem numărul golurilor primite”, au fost cuvintele lui Cristian Costin.