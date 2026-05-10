“Dinamo aduce 4-5 fotbalişti de top!” Planul diabolic al alb-roşiilor pentru a ataca titlul în 2027

Dinamo se întăreşte pentru noul sezon din SuperLiga. Marius Şumudică a dezvăluit că oficialii "câinilor" pregătesc 4-5 transferuri de top pentru a ataca titlul anul viitor.
Marian Popovici
10.05.2026 | 19:55
Dinamo este foarte aproape să joace barajul pentru Conference League. „Câinii” sunt pe locul 4, au două puncte avans faţă de Rapid şi au un meci mai puţin disputat. În aceste condiţii se prefigurează un Derby de România pentru Conference League împotriva FCSB-ului.

Dinamo forţează titlul în 2027?! „Cel puţin patru jucători de prim 11 vor fi aduşi”

Marius Şumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la Dinamo sunt  planuri mari pentru viitorul sezon. Conducerea e gata să aducă 4-5 jucători de valoare prin care să întărească lotul şi să atace titlul în stagiunea viitoare. Şumi e de părere că nivelul SuperLigii va creşte în stagiunea viitoare:

Va fi foarte greu şi nu ştiu dacă se va mai întâmpla ca două finale, de Cupa României şi de campionat, să le joace aceleaşi echipe. Anul acesta a fost o şansă foarte mare pentru multe echipe. Pentru că locul 3 trebuia să meargă la baraj. Şi pentru Dinamo este o şansă.

Au locul 4 şi pot să joace barajul cu FCSB. Nici la FCSB nu înţeleg de ce se tot pierde timpul şi nu se aduce un antrenor. Indiferent cine va fi, dacă nu se va întoarce Elias Charalambous, va avea de pregătit un singur meci şi i se va pune în cârcă un singur meci. Vii şi îţi rişti cariera pentru un singur meci? Din informaţiile mele şi din cunoştinţele mele, cel puţin 4 jucători de prim 11 vor fi aduşi la Dinamo. Peste nivelul celor de acum. Şi atunci vor deveni echipe foarte puternice”, a dezvăluit Marius Şumudică.

Andrei Nicolescu, planuri mari pentru mercato-ul din vară: „Ne trebuie sânge proaspăt”

Andrei Nicolescu a anunţat întăriri pentru stagiunea următoare. Dinamo speră să joace şi în cupele europene şi preşedintele a anunţat că vor mai veni fundaşi centrali şi Kopic va avea la dispoziţie un lot numeros, care să permită echipei să se bată pentru trofee:

”Se vor schimba niște linii la Dinamo și e benefic. Ne trebuie sânge proaspăt. Cu siguranță mai vin niște fundași centrali, dar Matteo (n.r. Duțu) a arătat și va arăta că e o soluție foarte bună. Vedem ce jucători sunt la final de contract. Ne dorim, cel puțin în perspectiva participării în Europa, un lot mai numeros, a spus Nicolescu în urmă cu o lună.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
