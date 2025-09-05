Dinamo, afectată de pauza pentru meciurile echipei naționale!? „E bine pentru jucătorii tineri!”

SuperLiga intră în Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA situația echipei sale.

ADVERTISEMENT

Cum o afectează pauza pentru naționale pe Dinamo. Andrei Nicolescu: „Să vedem cum se întorc”

Dinamo nu are niciun fotbalist Însă, „câinii” trimit trei juniori la selecționatele under, dar și patru stranieri la loturile lor.

„Cred că cel mai important e să vedem cum se întorc jucătorii de la loturile naționale. Și atunci, vom știi. Dacă se întorc sănătoși, atunci vine bine (n.r. – pauza pentru meciurile internaționale). Țineți minte că, anul trecut, și Josue (n.r. – Homawoo), și Boa (n.r. – Kennedy Boateng) când se întorceau de la echipele naționale, următoarele două, trei etape trebuia să improvizăm. Atunci nu pică bine.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, vine bine pentru că o serie de copii din echipa a doua vor avea posibilitatea în săptămâna asta să fie alături de prima echipă. E o oportunitate și un imbold foarte bune pentru ei. Nu (n.r. – îl lăsăm pe Patriche fără jucători la echipa a doua), îi luăm să îi pregătim mai bine, după care vor fi acolo ca să continue începutul ăsta bun de campionat”, a explicat președintele lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucători pierde Dinamo de la antrenamente în pauza pentru naționale

Șapte jucători de la Dinamo au primit convocări la loturile naționale, după cum a anunțat Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele lui Dinamo a explicat și de ce portarul Devis Epassy și fundașul Kennedy Boateng nu fac parte din naționalele Camerunului și statului Togo.

ADVERTISEMENT

„O să țin cu România (n.r. – în meciul cu Cipru, în care dinamovistul Charalampos Kyriakou are șanse să evolueze la adversari), nu se pune problema.

ADVERTISEMENT

Kyriakou, Milanov, Josue, Stoinov și cei trei ai noștri pentru naționala under. Vestea bună a fost cu Epassy și Boateng. Pentru Epassy la naționala Camerunului e o chestie administrativă. Din păcate, Boa are o mică leziune care îl va ține departe de antrenamente patru, cinci zile, astfel că nu a putut să plece. Sper ca în perioada asta de două săptămâni să își revină complet.

Da, și eu cred asta (n.r. – că Epassy este mai bun pentru Camerun decât Andre Onana de la Manchester United). Cei trei care merg la naționala României de tineret sunt Răzvan Pașcalău, Cristi Mihai și Alex Musi.

ADVERTISEMENT

Lui Cristi Mihai i-a prins bine (n.r. – primul meci ca titular la Dinamo). S-a văzut caracterul lui, este un copil deosebit, în care credem mult. E o investiție în viitorul lui Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.