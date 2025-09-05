Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo, afectată de pauza pentru meciurile echipei naționale!? „E bine pentru jucătorii tineri!”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a analizat situația echipei sale din punctul de vedere al pauzei pentru meciurile echipelor naționale. Câți jucători au „câinii” la loturi.
Andrei David
05.09.2025 | 08:15
Dinamo afectata de pauza pentru meciurile echipei nationale E bine pentru jucatorii tineri
EXCLUSIV FANATIK
Pauza pentru meciurile echipelor naționale o lasă pe Dinamo fără 7 jucători. Foto: Sport Pictures

SuperLiga intră în pauza pentru meciurile echipelor naționale, iar una dintre formațiile care trimite mulți fotbaliști este Dinamo. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA situația echipei sale.

ADVERTISEMENT

Cum o afectează pauza pentru naționale pe Dinamo. Andrei Nicolescu: „Să vedem cum se întorc”

Dinamo nu are niciun fotbalist convocat de Mircea Lucescu în lotul echipei naționale în această pauză în care „tricolorii” vor avea meciuri cu Canada și Cipru. Însă, „câinii” trimit trei juniori la selecționatele under, dar și patru stranieri la loturile lor.

„Cred că cel mai important e să vedem cum se întorc jucătorii de la loturile naționale. Și atunci, vom știi. Dacă se întorc sănătoși, atunci vine bine (n.r. – pauza pentru meciurile internaționale). Țineți minte că, anul trecut, și Josue (n.r. – Homawoo), și Boa (n.r. – Kennedy Boateng) când se întorceau de la echipele naționale, următoarele două, trei etape trebuia să improvizăm. Atunci nu pică bine.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, vine bine pentru că o serie de copii din echipa a doua vor avea posibilitatea în săptămâna asta să fie alături de prima echipă. E o oportunitate și un imbold foarte bune pentru ei. Nu (n.r. – îl lăsăm pe Patriche fără jucători la echipa a doua), îi luăm să îi pregătim mai bine, după care vor fi acolo ca să continue începutul ăsta bun de campionat”, a explicat președintele lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucători pierde Dinamo de la antrenamente în pauza pentru naționale

Șapte jucători de la Dinamo au primit convocări la loturile naționale, după cum a anunțat Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele lui Dinamo a explicat și de ce portarul Devis Epassy și fundașul Kennedy Boateng nu fac parte din naționalele Camerunului și statului Togo.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

„O să țin cu România (n.r. – în meciul cu Cipru, în care dinamovistul Charalampos Kyriakou are șanse să evolueze la adversari), nu se pune problema. 

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

Kyriakou, Milanov, Josue, Stoinov și cei trei ai noștri pentru naționala under. Vestea bună a fost cu Epassy și Boateng. Pentru Epassy la naționala Camerunului e o chestie administrativă. Din păcate, Boa are o mică leziune care îl va ține departe de antrenamente patru, cinci zile, astfel că nu a putut să plece. Sper ca în perioada asta de două săptămâni să își revină complet. 

Da, și eu cred asta (n.r. – că Epassy este mai bun pentru Camerun decât Andre Onana de la Manchester United). Cei trei care merg la naționala României de tineret sunt Răzvan Pașcalău, Cristi Mihai și Alex Musi. 

ADVERTISEMENT

Lui Cristi Mihai i-a prins bine (n.r. – primul meci ca titular la Dinamo). S-a văzut caracterul lui, este un copil deosebit, în care credem mult. E o investiție în viitorul lui Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum o afectează pauza pentru meciurile naționalelor pe Dinamo

Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost...
Fanatik
Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!”
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la...
Fanatik
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate...
Fanatik
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt...
iamsport.ro
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt Zouma
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!