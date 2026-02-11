Sport

Dinamo ajunge la comisii după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova! Ce a trecut Istvan Kovacs în raport și cum se apără Andrei Nicolescu

Probleme pentru Dinamo după meciul cu Universitatea Craiova! Clubul din „Ștefan cel Mare” va fi judecat la comisii după cele trei incidente
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.02.2026 | 06:30
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu în tribune la un meci jucat de Dinamo. Foto: Sport Pictures
Meciul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 de luni seară de pe Arena Națională, arbitrat de Istvan Kovacs, a generat mai multe episoade tensionate. În primul rând, jocul a fost oprit la un moment dat în repriza secundă din cauza unor scandări cu tentă rasistă și xenofobă ale fanilor dinamoviști la adresa lui Ștefan Baiaram.

Clubul Dinamo, chemat la comisii după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova de pe Arena Națională

Kovacs a vorbit cu observatorul de joc la marginea terenului în momentele respective despre acest incident, iar ulterior crainicul lui Dinamo a fost somat să facă un anunț la stația de amplificare a stadionului, prin care suporterii să fie rugați să renunțe la astfel de manifestări. Acest lucru s-a întâmplat, iar ulterior nu au mai fost probleme de acest gen.

Pe de altă parte însă, la scurt timp după ultimul fluier al meciului, în direcția lui Istvan Kovacs s-a aruncat, tot dinspre un fan dinamovist, cu un obiect. Nu în ultimul rând, în timp ce se îndrepta spre vestiare, Ștefan Baiaram a avut un conflict foarte aprins cu un alt spectator prezent luni seară pe Arena Națională.

După un schimb dur de replici între cei doi, jucătorul de la Universitatea Craiova a scuipat în direcția fanului respectiv, iar ulterior, la declarațiile de după partidă, a susținut că și el a avut parte de același tratament în acele momente. 

Toate aceste evenimente au fost notate de Istvan Kovacs și de observator în raportul meciului, astfel încât clubul din „Ștefan cel Mare” urmează să fie judecat de Comisia de Disciplină și, foarte probabil, sancționat conform regulamentului aflat în vigoare.

Andrei Nicolescu dă vina pe firma de pază

Întrebat în legătură cu aceste chestiuni, Andrei Nicolescu a spus, printre altele, că era datoria firmei de pază angajate de Dinamo pentru ca acel conflict dintre Baiaram și fanul respectiv să nu se petreacă.

„Cred că se striga ceva din partea tribunei a doua, a intervenit și crainicul, a făcut un anunț. Nu erau pornite, nu era foarte evident ceva xenofob, erau într-o zonă în care nu se auzea în tot stadionul. Dânsul poate a intervenit preventiv, să nu ia amploare.

Nu știu ce obiect e. La final am fost la arbitri, i-am salutat, dar n-am discutat despre asta. E trecut în raport, suntem chemați deja la Comisie.

(n.r. Despre conflictul dintre un fan al lui Dinamo și Ștefan Baiaram de la finalul meciului) Regretabil incidentul, nu-mi dau seama din imagini dacă se putea trage puțin mai mult cortina aia, ca să evităm astfel de lucruri.

Noi avem contract cu firma de pază să răspundă pentru astfel de incidente. Sunt anumite locuri din stadion în care plătim o sumă în plus pentru ca stewardul să fie în cunoștință de cauză și să gestioneze mai bine situația.

Îmi pare rău pentru incidentul cu domnul Kovacs, nu mi s-a părut că au fost tensiuni care să genereze un astfel de moment, apropo de prestația dânsului din meci, să spună spectatorii ceva”, a spus președintele „câinilor” la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
