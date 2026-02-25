Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă mari bătăi de cap echipelor din Bucureşti

ADVERTISEMENT

Arena Naţională se închide pentru fotbal la începutul lunii mai. Pe cel mai mare stadion al ţării se pot disputa meciuri până pe data de 4 mai, apoi urmând să aibă loc .

Arena Naţională, închisă din mai până la finalul lunii iulie!

Dar asta nu e tot. Între 3 şi 5 iulie, pe cel mai mare stadion al ţării va avea loc Kapital Festival. Iar asta dă peste cap planurile echipelor din Bucureşti, nu doar în play-off, ci şi în eventualele meciuri de cupe europene.

ADVERTISEMENT

Cea mai afectată este Dinamo. „Câinii” îşi propun să joace cât mai mult pe Arena Naţională în acest final de sezon, iar în funcţie de locul pe care vor încheia sezonul regulat, vor juca în altă parte unul sau două meciuri.

FCSB tremură pentru locul de play-off şi în cazul în care va evolua în play-out există posibilitatea să îşi desfăşoare ultimele meciuri ale sezonului pe Arcul de Triumf sau pe stadionul Steaua, unde a mai evoluat când Arena era închisă.

ADVERTISEMENT

Dinamo, la Sibiu sau la Cluj în cupele europene?

Dar problema mai mare ar putea fi la începutul sezonului viitor. Dinamo şi Rapid vor să revină după mai bine de un deceniu în cupele europene şi nu vor putea juca în primele tururi pe Arena Naţională, în cazul în care se vor califica.

ADVERTISEMENT

Cea mai dezavantajată ar fi Dinamo în această situaţie, în condiţiile în care fanii aşteaptă demult o revenire în cupele europene, dar primele meciuri din Europa nu s-ar putea juca pe Arena Naţională.

Astfel, „câinii” au varianta Arcul de Triumf, cu o capacitate de doar 7000 de locuri sau ar putea fi „exilată” din Bucureşti, printre variante fiind şi stadionul din Sibiu sau Cluj Arena. Rapid are varianta B, stadionul din Giuleşti, şi nu este afectată.

ADVERTISEMENT

Calendarul preliminariilor cupelor europene 2026-2027:

7-8 iulie 2026: primul tur preliminar din Champions League

9 iulie 2026: primul tur preliminar din Europa League şi Conference

14-15 iulie 2026: manşa retur din primul tur preliminar Champions League

16 iulie 2026: manşa retur din primul tur preliminar din Europa League şi Conference

21-22 iulie 2026: turul doi preliminar din Champions League

23 iulie 2026: turul doi preliminar din Europa League şi Conference

28-29 iulie 2026: manşa retur din turul doi preliminar al Champions League

39 iulie 2026: manşa retur din turul doi preliminar Europa League şi Conference

Arena Naţională, închisă în start de sezon în ultimii doi ani!

, chiar dacă va juca în play-out. În cazul în care va ajunge acolo, campioana României va începe sezonul, cel mai probabil, pe stadionul Steaua, acolo unde a jucat de fiecare dată în începutul sezonului meciurile din cupele europene.

Arena Naţională a fost închisă în ultimii doi ani, în startul sezonului. În 2024, cel mai mare stadion al ţării a fost „deschis” pentru fotbal abia în luna septembrie, în timp ce anul trecut s-a putut juca din luna august.

Kapital Festival se va încheia pe 5 iulie şi chiar dacă nu vor mai exista alte evenimente va fi nevoie de o pauză de câteva săptămâni pe Arena Naţională ca să se poată juca fotbal, astfel încât gazonul să fie pus la punct.