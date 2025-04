Dinamo, amendă usturătoare după derby-ul cu Rapid. Mesajul conducerii pentru fani: ”Veniți la meci cu respect, nu ură”

Galeria lui Dinamo a făcut un la partida cu Rapid din etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga, dar pentru acest lucru și alte abateri ale fanilor clubul a fost amendat cu o sumă importantă.

Amendă drastică pentru Dinamo după derby-ul cu Rapid

Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele produse de ultrașii ”roș-albilor” la derby-ul cu Rapid și a hotărât să penalizeze gruparea dinamovistă cu o sancțiune financiară de aproape 38.000 de lei.

”FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54 din RD se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată pe al LPF.

Mesajul conducerii pentru fani

Clubului Dinamo a mai fost B, iar conducerea le-a cerut celor care vor veni la partida cu Universitatea Craiova, programată luni, 21 aprilie, de la ora 21:00, să aibă un comportament civilizat.

”Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a penalizat clubul Dinamo în urma incidentelor de la derby-ul cu Rapid. Dacă vom continua în același fel, există riscul real să jucăm fără voi. Fără suporteri. Cu tribunele goale.

Opt ani am luptat să ne întoarcem aici. Am sperat, am visat, am stat împreună în cele mai grele momente. Iar acum, când suntem din nou în play-off, când Dinamo are din nou un drum, riscăm să pierdem exact ceea ce ne-a ținut mereu uniți: dreptul de a fi împreună.

Clubul Dinamo nu tolerează rasismul, ura și materialele pirotehnice. Nu pentru că așa scrie în regulament, ci pentru că Dinamo a fost mereu despre altceva: despre devotament, pasiune și spirit. Mai ales acum, în pragul Sărbătorilor Pascale, facem apel la voi, cei care simțiți roșu și alb în suflet, să veniți luni la meci cu respect, nu ură.

Să fim suporteri de pe Arenă, nu telespectatori ai propriilor greșeli. Hai să ne bucurăm de fotbal așa cum trebuie: împreună, responsabili, pasionați și demni. Pentru Dinamo. Pentru echipă. Pentru suporteri”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupării dinamoviste.