Sport

Dinamo, amendată drastic după barajul cu FCSB! Decizie dură din partea Comisiei de Disciplină

Derby-ul din finala barajului pentru UEFA Conference League nu a fost lipsit de incidente, iar FRF a acordat o amendă consistentă. La ce sumă se ridică aceasta.
Bogdan Mariș
11.06.2026 | 00:41
Dinamo amendata drastic dupa barajul cu FCSB Decizie dura din partea Comisiei de Disciplina
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Suporterii lui Dinamo au susținut echipa „roș-albă” la baraj. FOTO: Bogdan Buda / Fanatik
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Dinamo a fost amendată de FRF după cele întâmplate în finala barajului pentru Conference League contra marii rivale FCSB. Partida s-a disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar gruparea „roș-albă” a fost gazdă, însă câștig de cauză a avut formația antrenată de Marius Baciu, care s-a impus cu 2-1 după prelungiri și va evolua în cupele europene.

Dinamo, amendă de peste 25.000 de lei după meciul cu FCSB

Întrunită miercuri, 10 iunie, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a anunțat că Dinamo a primit o amendă de peste 25.000 de lei din cauza celor întâmplate la meciul de baraj cu FCSB, disputat pe 29 mai și câștigat de formația „roș-albastră” cu 2-1. „SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente.

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În temeiul art. 82 alin. 1 şi 3 lit. a) şi c), raportat la art. 83 alin. 2 lit. b) din RD, sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă în cuantum de 25.312,50 lei”, a transmis comisia, conform news.ro. Meciul a fost întrerupt în repriza secundă, chiar înainte ca Dinamo să egaleze prin Mamoudou Karamoko, deoarece suporterii „câinilor” au aruncat cu torțe pe gazon.

Moment incredibil la barajul Dinamo – FCSB. Fanii din PCH au urcat în tribune chiar când marcau rivalii

Aflați într-un conflict cu conducerea clubului din cauza noii embleme a lui Dinamo, suporterii din Peluza Cătălin Hîldan și-au continuat protestul inclusiv la cel mai important meci al sezonului, barajul cu FCSB pentru calificarea în UEFA Conference League. Ultrașii „câinilor” anunțaseră înainte de joc că vor intra în tribune în minutul 10 și și-au respectat promisiunea.

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Coincidența incredibilă a fost că aceștia și-au luat locurile în tribune chiar când rivalii marcau primul gol al meciului prin Joyskim Dawa. Dinamo a egalat în repriza secundă prin Mamoudou Karamoko și meciul a intrat în prelungiri, iar cei care au avut câștig de cauză au fost „roș-albaștrii”, eroul fostei campioane fiind israelianul Ofri Arad, care a punctat pentru 2-1 în minutul 107.

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