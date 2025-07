Dinamo, anunț de ultimă oră: „Mai aducem 2 jucători, dar așteptăm să facă click și jucătorii nou veniți”. Băluță și Gele de la FSCB?

Dinamo a fost una dintre cele mai active echipe pe piața transferurilor din România. „Câinii” nu își opresc campania de achiziții, fiind dispuși să mai aducă încă 2 sau chiar 3 jucători. Ce spune conducerea despre Băluță și Gele, fotbaliștii rivalei FCSB.

Dinamo continuă achizițiile în această vară. Ajuns Băluță și Gele în „Ștefan cel Mare”?

Despre cel din urmă fotbalist, dar și despre atacantul Jordan Gele, a vorbit și Cosmin Mihăilescu. Directorul sportiv al „câinilor” a recunoscut că cei doi fotbaliști sunt interesanți, dar că nu intră momentan în viziunea clubului pentru un eventual transfer.

„Lotul este cu siguranță peste cel din sezonul trecut. Vrem să mai aducem 2-3 jucători și atunci vom putea spune că avem un lot complet și nu vor mai exista dezechilibre pe fiecare post.

Vrem să mai aducem 2 sau chiar 3 jucători noi. Nume apar întotdeauna, noi din punct de vedere al scouting-ului monitorizăm foarte mulți jucători. Nu există interes concret pentru Gele în acest moment.

„Nu este nimic concret care să ne facă să ne gândim la cum i-am integra în echipa noastră”

Ok, mai căutam un jucător ofensiv. Încercăm să găsim o soluție de atacant central, am încercat la meciul cu FC Botoșani cu Karamoko, la antrenamente este ok, dar trebuie să ajungă la un nivel ca să știm dacă este potrivit sau mai căutăm un atacant central. Cu Gele nu este o pistă în prezent.

Nu, nu aș spune nici de Băluță. Nu este un interes concret pentru el. Este un jucător pe care îl știu și căruia se încearcă să i se găsească o rezolvare acolo, sau cel puțin până aseară (n.r. – După meciul Shkendija – FCSB 1-0). Este un jucător interesant, așa cum este și Gele ca atacant central, dar nu este nimic concret care să ne facă să ne gândim la cum i-am integra în echipa noastră”, a spus Cosmin Mihăilescu, directorul sportiv de la Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

