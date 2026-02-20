Dinamo aprinde și mai mult derby-ul cu Rapid! „Câinii”, criticați chiar și de propriii fani pentru o postare oficială interpretată drept rasistă. Video

ADVERTISEMENT

Derby-ul Rapid – Dinamo urmează să se dispute sâmbătă seară pe Arena Națională într-un context foarte tensionat. Recent, după partida de pe „Arcul de Triumf” cu Hermannstadt din grupele Cupei României, jucătorii lui Zeljko Kopic au fost criticați de către anumite persoane în spațiul public pentru faptul că au acceptat să îi înjure alături de suporteri pe rivalii din Giulești, în scandarea respectivă fiind folosit și un termen în mod clar rasist.

Clubul Dinamo „dinamitează” în mod oficial derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională

Iar acum, pe acest fond, chiar pe pagina oficială de Facebook a clubului Dinamo a fost postat un scurt clip video destul de sensibil exact în această zonă, cu scopul promovării acestui meci. Concret, este vorba despre un filmuleț făcut cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care un câine apare pe gazonul acoperit de zăpadă al Arenei Naționale și adulmecă o pană căzută în acea zonă.

Criticii dinamoviștilor susțin că este vorba în mod clar despre un derapaj rasist, mascat însă sub pretextul unei metafore, în contextul binecunoscut în care se știe cum sunt numiți rapidiștii în folclorul fotbalului românesc. De cealaltă parte, apărătorii „câinilor” din această speță spun că nu este nimic ieșit din comun acolo, întrucât cei de la Rapid au pe emblemă un vultur, deci o altă pasăre care prezintă, în mod evident, pene.

Chiar și unii dintre fanii „câinilor” au condamnat această abordare

Taberele sunt deci împărțite în mod destul de logic pe seama acestui subiect. Marea surpriză însă provine din faptul că au lăsat comentarii la postarea respectivă în care explică faptul că nu sunt de acord cu această abordare, una în viziunea lor menită tocmai să agite și mai mult spiritele în contextul meciului de sâmbătă seară, fapt considerat deci de ei ca fiind inoportun.

De asemenea, în mod așteptat, s-au exprimat deja pe seama acestei chestiuni prin intermediul rețelelor de socializare. Aici nu sunt surprize: poziția lor este clară, aceea de a cataloga mesajul clubului Dinamo drept unul în mod clar rasist, dar și, sau mai ales mai degrabă, provocator totodată.

Clipul video postat de Dinamo pe pagina oficială de Facebook înaintea meciului cu Rapid

Mesajul de la postarea respectivă a fost următorul: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”.