Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat, în cea mai recentă ediție de „Oldies but Goldies”, despre cele mai importante meciuri disputate de Paște. Dinamo, una dintre cele mai iubite echipe din România, a fost aproape de un accident aviatic în Vinerea Mare, în timpul unei deplasări către Iași.

Andrei Vochin a prezentat cum avionul în care călătorea Dinamo, într-o deplasare la Iași, a lovit un stol de berze în momentul aterizării. Impactul a fost puternic, iar aeronava a fost avariată, fiind găurită. Norocul jucătorilor a fost că impactul s-a produs în timpul coborârii. Totuși, „câinii” nu au reușit să treacă peste șoc, iar meciul din „Copou” a fost pierdut, lucru care a dus la pierderea titlului în detrimentul Unirii Urziceni.

„Aș vrea să spun că Dinamo a trecut printr-o mare cumpănă. În Vinerea Mare, în 2009, avionul cu care se deplasa Dinamo către Iași — unde avea meci în Sâmbăta Mare — a fost aproape de a se prăbuși. La aterizare, a lovit un stol de berze, iar păsările au scăpat cu viață, încă un indiciu că, în Săptămâna Mare, Dinamo este ocrotită.

În schimb, nu a mai fost ocrotită la meci. Aeronava a fost lovită serios atunci, fiind avariată, s-au produs găuri în fuselaj. Era un avion cu elice. Nu știu cât a contat ciocul berzelor, dar, în momentul în care lovești 15–20 de kilograme de obiect, la viteza aceea… Au scăpat cu bine, dar nu au trecut peste șoc.

Într-un fel sau altul, au pierdut campionatul la Iași. Au pierdut cu 1-0, pe banca Iașiului era Cristiano Bergodi, iar echipa a reușit să marcheze după un corner. Acea înfrângere de la Iași a contribuit la pierderea titlului, mai ales că era pe finalul campionatului, titlu câștigat ulterior de Unirea Urziceni”, a povestit Andrei Vochin.

Meci decisiv pentru Dinamo în prima zi de Paște

Spre deosebire de 2009, Dinamo este, cel puțin pentru moment, departe de gândul cuceririi titlului. Elevii lui Zeljko Kopic traversează o perioadă nefastă, cu 6 meciuri consecutive fără victorie. Aflată pe ultimul loc în play-off, , pentru partida cu CFR Cluj din prima zi de Paște.

Cu o victorie în Gruia, Dinamo poate spera în continuare la o clasare ce duce în cupele europene. Totuși, în cazul unui eșec, „câinii” ar fi ca și ieșiți din cursa pentru primele patru poziții în SuperLiga, pentru că , cu șase etape rămase de disputat în play-off.