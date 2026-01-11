Sport

Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal

Dinamo este aproape să aducă un jucător român de mare perspectivă. Spaniolii anunță faptul că formația din Ștefan cel Mare vor să pună mâna pe fostul coleg al lui Lamine Yamal.
Iulian Stoica
11.01.2026 | 21:35
Dinamo aproape sa dea lovitura Spaniolii au facut anuntul cainii vor sa aduca fostul coleg al lui Lamine Yamal
ULTIMA ORĂ
Dinamo, aproape de transferul fostului coleg al lui Lamine Yamal. Sursă foto: Colaj Fanatik / Ianis Târbă (Instagram)
ADVERTISEMENT

După o perioadă de suferință, Dinamo a revenit din nou în elita fotbalului românesc. Formația din Ștefan cel Mare a terminat anul 2025 pe locul secund în SuperLiga, iar jurnaliștii spanioli anunță faptul că oficialii „câinilor” sunt pe urmele fostului coleg al lui Lamine Yamal.

Dinamo vrea să îl aducă pe fostul coleg al lui Lamine Yamal

Situația financiară a lui Dinamo este mult mai stabilă, asta după ce în urmă cu câteva sezoane „câinii” sufereau atât pe plan sportiv, cât și pe cel al finanțelor. Proaspăt ieșită din insolvență, formația din Ștefan cel Mare poate da lovitura.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii din Spania au dezvăluit faptul că Dinamo este pe urmele lui Ianis Târbă. Tânărul fotbalist a fost crescut de FC Barcelona, iar în prezent este legitimat la Celta Vigo.

„Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo”, a transmis jurnalistul spaniol Angel Garcia, pe contul de X.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Ianis Târbă este un obișnuit al loturilor naționale de juniori, iar acesta a debutat deja la seniori. Mai exact, fotbalistul a evoluat în trei rânduri la Celta Vigo B, în eșalonul al treilea din Spania. De menționat este faptul că Târbă a fost dorit și de CFR Cluj în vara anului trecut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze!...
Digisport.ro
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

Ianis Târbă, fostul coleg al lui Lamine Yamal

Ianis Târbă este un nume deja cunoscut în fotbalul românesc, acesta bifând 11 selecții și două goluri pentru reprezentativa U19. Totodată, fotbalistul a fost om de bază în campania U19 de la EURO, acolo unde România a ajuns până în faza semifinalelor.

Fiind crescut în „La Masia” de către Barcelona, Ianis Târbă a avut colegi deja consacrați la nivel juvenil. Aici este vorba de Marc Guiu, Lamine Yamal sau Hector Fort.

ADVERTISEMENT

„Am stat la Barcelona timp de 5 ani, am progresat şi am învăţat foarte multe lucruri. Am fost coechipier cu jucători care sunt destul de cunoscuţi acum: Marc Guiu, Lamine Yamal, Hector Fort sunt câţiva dintre ei.

De atunci se vedea că Yamal este un jucător foarte bun, cu mare talent, dar nu mă aşteptam să ajungă ceea ce ajuns. La Masia este ce mai bună academie din lume, putem vedea acest lucru cu jucătorii pe care îi scoate. Au nişte condiţii extrem de bune, în care poţi să progresezi ca jucător şi să creşti ca persoană”, a declarat Ianis Târbă, conform Prima Sport.

Dinamo se axează pe tinerele talente

Pentru Dinamo, ar fi o decizie în linie cu strategia urmată în ultimul an și jumătate. Clubul a pus accent pe recrutarea de jucători tineri, români, inclusiv pe readucerea unor fotbaliști din străinătate. Printre aceștia se numără Adrian Caragea, Andrei Mărginean, Luca Bărbulescu și Adrian Mazilu, transferați în ultima perioadă din afara țării.

Acestora li se adaugă tinerii achiziționați de pe plan intern, precum Alex Musi, Casian Soare, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Cristian Licsandru și Alexandru Roșca.

  • 50.000 euro este cota lui Ianis Târbă
  • 11 selecții și două goluri a adunat atacantul pentru România U19
El este jucătorul liber de contract care a venit să o vadă pe...
Fanatik
El este jucătorul liber de contract care a venit să o vadă pe Dinamo, în Antalya. A jucat la FCSB și a marcat din toate pozițiile
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu...
Fanatik
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Cum arată echipele de start. Update
Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB. Respectă regula U21
Fanatik
Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB. Respectă regula U21
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Șoc în SuperLiga: Florin Tănase încă poate pleca de la FCSB! Ce echipă...
iamsport.ro
Șoc în SuperLiga: Florin Tănase încă poate pleca de la FCSB! Ce echipă vrea să îl transfere și ce ofertă plănuiește
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!