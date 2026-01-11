Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal

ADVERTISEMENT

După o perioadă de suferință, Dinamo a revenit din nou în elita fotbalului românesc. Formația din Ștefan cel Mare a terminat anul 2025 pe locul secund în SuperLiga, iar jurnaliștii spanioli anunță faptul că oficialii „câinilor” sunt pe urmele fostului coleg al lui Lamine Yamal.

Dinamo vrea să îl aducă pe fostul coleg al lui Lamine Yamal

Situația financiară a lui Dinamo este mult mai stabilă, asta după ce în urmă cu câteva sezoane „câinii” sufereau atât pe plan sportiv, cât și pe cel al finanțelor. Proaspăt ieșită din insolvență, formația din Ștefan cel Mare poate da lovitura.

Jurnaliștii din Spania au dezvăluit faptul că Dinamo este pe urmele lui Ianis Târbă. Tânărul fotbalist a fost crescut de FC Barcelona, iar în prezent este legitimat la Celta Vigo.

„Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo”, a transmis jurnalistul spaniol Angel Garcia, pe contul de .

Ianis Târbă este un obișnuit al loturilor naționale de juniori, iar acesta a debutat deja la seniori. Mai exact, fotbalistul a evoluat în trei rânduri la Celta Vigo B, în eșalonul al treilea din Spania. De menționat este faptul că .

Ianis Târbă, fostul coleg al lui Lamine Yamal

Ianis Târbă este un nume deja cunoscut în fotbalul românesc, acesta bifând 11 selecții și două goluri pentru reprezentativa U19. Totodată, fotbalistul a fost om de bază în campania U19 de la EURO, .

Fiind crescut în „La Masia” de către Barcelona, Ianis Târbă a avut colegi deja consacrați la nivel juvenil. Aici este vorba de Marc Guiu, Lamine Yamal sau Hector Fort.

„Am stat la Barcelona timp de 5 ani, am progresat şi am învăţat foarte multe lucruri. Am fost coechipier cu jucători care sunt destul de cunoscuţi acum: Marc Guiu, Lamine Yamal, Hector Fort sunt câţiva dintre ei.

De atunci se vedea că Yamal este un jucător foarte bun, cu mare talent, dar nu mă aşteptam să ajungă ceea ce ajuns. La Masia este ce mai bună academie din lume, putem vedea acest lucru cu jucătorii pe care îi scoate. Au nişte condiţii extrem de bune, în care poţi să progresezi ca jucător şi să creşti ca persoană”, a declarat Ianis Târbă, conform .

Dinamo se axează pe tinerele talente

Pentru Dinamo, ar fi o decizie în linie cu strategia urmată în ultimul an și jumătate. Clubul a pus accent pe recrutarea de jucători tineri, români, inclusiv pe readucerea unor fotbaliști din străinătate. Printre aceștia se numără Adrian Caragea, Andrei Mărginean, Luca Bărbulescu și Adrian Mazilu, transferați în ultima perioadă din afara țării.

Acestora li se adaugă tinerii achiziționați de pe plan intern, precum Alex Musi, Casian Soare, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Cristian Licsandru și Alexandru Roșca.