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La începutul acestui an a început demolarea stadionului din Şoseaua Ştefan cel Mare. În locul ei se va construi noul stadion Dinamo, şi care ar urma să coste 117.000.000 de euro.

Dumitru Dragomir, despre noul stadion Dinamo: „Va fi cel mai frumos din România”

, Dumitru Dragomir e sigur că noua arenă a celor de la Dinamo va fi cea mai frumoasă din ţară. Fostul şef al Ligii spune că problemele sunt cauzate de creşterea preţurilor la materialele de construcţii:

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„La Dinamo se face cel mai frumos stadion din România. La Timişoara va fi mai mic. Eu ştiu că stadionul Dinamo se face în doi ani de zile. S-au apucat de el, doar că preţurile au crescut şi n-au mai dat la preţ. Aşa e peste tot, să ştiţi.

Toată lumea se aştepta să scadă preţurile în construcţii. Eu zic că Dinamo în doi ani va avea cel mai frumos stadion din România. Se face, nu contează câţi bani va costa. O să vedeţi ce sponsori vin la Dinamo”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

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Fostul şef al Ligii Profesioniste prevede că sponsorii vor veni în număr mare alături de Dinamo după inaugurarea stadionului, mai ales că locaţia este centrală. Până la finalizarea stadionului, Dinamo va evolua pe Arcul de Triumf şi pe Arena Naţională:

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„Vii pe jos de oriunde la stadionul Dinamo. Este în centrul oraşului. O să vină sponsori de milioane de euro, iar în momentul în care faci ceva frumos o să fie o emulaţie. Va fi ceva frumos, cu multe magazine.

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Am fost la Bernabeu în ianuarie anul trecut. Stăteau ăia în maiouri. Noi ne-am luat şube pe noi şi ei… Când a venit un val de căldură pe noi, ne-am dezbrăcat toţi în cămăşi, în bluze. Băi, fratele meu, în 30 de secunde s-a făcut o temperatură de puteai să stai în pielea goală, în ianuarie”, a spus Dragomir.