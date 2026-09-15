Sport

Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata

Lucrările la stadionul Dinamo trenează, dar Dumitru Dragomir e sigur că în doi ani arena din Şoseaua Ştefan cel Mare va fi gata. Fostul şef al Ligii Profesioniste anunţă că va fi cel mai frumos din ţară.
Marian Popovici
15.09.2026 | 09:48
Anuntul momentului pentru Dinamo Se face cel mai frumos stadion din Romania Cand ar urma sa fie gata
EXCLUSIV FANATIK
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata. Sursa: colaj Fanatik
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La începutul acestui an a început demolarea stadionului din Şoseaua Ştefan cel Mare. În locul ei se va construi noul stadion Dinamo, care ar urma să aibă o capacitate de 26.217 locuri şi care ar urma să coste 117.000.000 de euro.

Dumitru Dragomir, despre noul stadion Dinamo: „Va fi cel mai frumos din România”

Deşi construcţia arenei trenează, Dumitru Dragomir e sigur că noua arenă a celor de la Dinamo va fi cea mai frumoasă din ţară. Fostul şef al Ligii spune că problemele sunt cauzate de creşterea preţurilor la materialele de construcţii:

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„La Dinamo se face cel mai frumos stadion din România. La Timişoara va fi mai mic. Eu ştiu că stadionul Dinamo se face în doi ani de zile. S-au apucat de el, doar că preţurile au crescut şi n-au mai dat la preţ. Aşa e peste tot, să ştiţi.

Toată lumea se aştepta să scadă preţurile în construcţii. Eu zic că Dinamo în doi ani va avea cel mai frumos stadion din România. Se face, nu contează câţi bani va costa. O să vedeţi ce sponsori vin la Dinamo”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

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Milioane de euro de sponsorizări pentru echipă? „Vii pe jos de oriunde”

Fostul şef al Ligii Profesioniste prevede că sponsorii vor veni în număr mare alături de Dinamo după inaugurarea stadionului, mai ales că locaţia este centrală. Până la finalizarea stadionului, Dinamo va evolua pe Arcul de Triumf şi pe Arena Naţională:

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A venit
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„Vii pe jos de oriunde la stadionul Dinamo. Este în centrul oraşului. O să vină sponsori de milioane de euro, iar în momentul în care faci ceva frumos o să fie o emulaţie. Va fi ceva frumos, cu multe magazine.

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Am fost la Bernabeu în ianuarie anul trecut. Stăteau ăia în maiouri. Noi ne-am luat şube pe noi şi ei… Când a venit un val de căldură pe noi, ne-am dezbrăcat toţi în cămăşi, în bluze. Băi, fratele meu, în 30 de secunde s-a făcut o temperatură de puteai să stai în pielea goală, în ianuarie”, a spus Dragomir.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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