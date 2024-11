Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Care e situația lor

Dinamo e pe loc de play-off în SuperLiga, însă „câinii” au emoții după ce mai mulți jucători nu și-au prelungit încă înțelegerile care expiră la finalul acestui sezon. FANATIK prezintă jucătorii a căror situație este deocamdată incertă.

Dinamo are în acest moment 5 jucători care își termină contractele la finalul sezonului

Dinamo are emoții după ce nu mai puțin de 5 jucători vor intra în ultimele luni de contract de la 1 ianuarie și teoretic pot negocia cu orice club. Iată care este situația lor.

Răzvan Patriche – e unul dintre căpitanii lui Dinamo. În acest moment este însă rezervă, titulari de bază fiind Kennedy Boateng și Josue Homawoo. Stoperul care va împlini 39 de ani la finalul lui aprilie nu are de gând să se retragă, însă va intra în ultimele 6 luni de contract: „Eu aș vrea să mai joc. Încă mă simt OK. Vedem ce se întâmplă până în vară”, a spus fotbalistul pentru site-ul nostru.

Josue Homawoo – e de asemenea în aceeași situație. Internaționalul togolez revenit după o accidentare nu a ajuns nici el la o înțelegere cu privire la prelungirea contractului. Fundașul central care a marcat împotriva lui CFR Cluj a evoluat în 13 partide în acest sezon.

Raul Opruț – e împrumutat până la finalul sezonului de la KV Kortrijk, echipă din prima ligă belgiană. Dinamo are o opțiune de cumpărare pentru fundașul dreapta și pe care o va activa, așa cum : „E vorba de 200.000 de euro și o vom activa”.

Dinamo face eforturi să le prelungească înțelegerile lui Eddy Gnahore și Astrit Selmani

Eddy Gnahore și Astrit Selmani sunt fără doar și poate cei mai importanți jucători ai lui Dinamo din acest sezon. Mijlocașul central asigură echilibrul în faza mediană, în timp ce internaționalul kosovar este golgheterul la zi din SuperLiga.

Închizătorul în vârstă de 31 de ani a evoluat de-a lungul timpului la echipe importante: Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo, Ascoli, Amiens sau Wuhan. În trecut era evaluat la 4 milioane de euro și a fost crescut de Manchester City. A mai trecut pe la academia lui Birmingham.

, i-a cucerit pe suporterii lui Dinamo prin stilul său de luptător și atitudine. Atacantul a explodat în acest sezon și are în 15 meciuri nu mai puțin de 7 goluri și 4 pase decisive. Este golgheterul SuperLigii la egalitate cu Alexandru Mitriță.

Internaționalul kosovar pare însă că își dorește să continue la Dinamo: „Da, contractul meu expiră la finalul sezonului. Până acum, nici măcar nu m-am gândit la viitor. M-am concentrat asupra evoluțiilor mele şi cum pot să ajut echipa. Probabil, ne vom aşeza la masa discuţiilor şi vom vorbi despre asta. Ne-am axat pe campionat, au fost câteva săptămâni intense”, a declarat Selmani pentru .

Antonio Luna e ultimul transfer al lui Dinamo. A semnat până în vară și are opțiune de prelungire

Antonio Luna este ultimul jucător transferat de Dinamo în această toamnă. Fundașul stânga venit în locul lui Ionuț Amzăr a semnat până la finalul sezonului, însă are opțiune de prelungire pentru încă un an, clauză care de asemenea are șanse mari să fie activată în cazul în care jucătorul va confirma.

Zeljko Kopic nu și-a prelungit nici el contractul cu Dinamo

Antrenorul croat își încheie și el contractul la finalul acestui sezon. : „Contractul lui Kopic a fost pe un an și jumătate din momentul în care a semnat și în momentul ăsta suntem în discuții. Am discutat documente, am schimbat idei, au trecut pe la avocați.

Da, suntem în discuții să prelungim cu Kopic încă 4 ani. Pe o perioadă de 4 ani care include și acest sezon, deci 3 ani și jumătate. Face parte din politica noastră”.

6 jucători își termină contractele cu Dinamo la finalul acestui sezon