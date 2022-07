Dinamo are ambiţii mari la handbal pentru noul sezon! Ce transferuri au făcut “dulăii” şi cum arată lotul de Champions League

Dinamo domină din 2016 încoace handbalul masculin românesc. “Dulăii” au reuşit încă un event în sezonul trecut, însă obiectivele pentru sezonul viitor vizează performanţa pe plan internaţional, în Champions League.

Dinamo are ambiţii mari la handbal pentru noul sezon! Au plecat jucători importanţi de la echipă

Echipa lui a fost calificată direct în grupe, astfel că nu a avut emoţii pentru un wild card, la fel ca în sezoanele precedente. Fostul tehnician al Barcelonei intră în al doilea sezon alături de “dulăi” cu o echipă mult schimbată.

ADVERTISEMENT

Au părăsit echipa nume grele în ultimele sezoane, precum Alireza Mousavi, Amine Bannour sau Raul Nantes Campos. Andrei Lazăr, Ahmed Khairy şi Răzvan Gavriloaia nu vor mai continua nici ei alături de “dulăi” în sezonul viitor.

Cum arată lotul lui Dinamo

La capitolul achiziţii, Dinamo a adus mai multe nume interesante din străinătate, cireaşa de pe tort fiind Ali Zein, câştigător al Ligii cu Barcelona. Au mai venit: Alexandru Bucătaru (CSM Bucureşti), Joao Pedro Silva (Puente Genil), Lazar Kukic (Benfica), Stanislav Kasparek (Meşkov Brest), Andrei Akimenko (KS Azoty-Puławy) şi Viaceslau Bokhan (Motor Zaporoje).

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul lui Dinamo pentru noul sezon:

Portari: Alexandru Bucătaru, Khalifa Ghedbane, Saeid Heidarirad

Extreme dreapta: Valentin Ghionea, Vlad Popa, Andrei Akimenko

Interi dreapta: Eduardo Gurbindo, Stanislav Kasparek, Javier Humet

Centri: Lazar Kukic, Joao Pedro Silva, Octavian Bizău

Interi stânga: Dan Racoţea, Ante Kuduz, Ali Zein, Robert Militaru

Extreme stânga: Nicu Negru, Aleix Pascual

Pivoţi: Călin Dedu, Viacelau Bokhan, Mohamed Mamdouh, Cedric Sorhaindo

Grupă mai accesibilă în EHF Champions League

Cu acest lot, Dinamo îşi propune să treacă de grupele EHF Champions League. “Dulăii” s-au oprit în grupe anul trecut, dar au reuşit victorii memorabile pe teren propriu cu două dintre echipele prezente în Final Four: Vive Kielce şi Veszprem. În acest an, Dinamo are o grupă ceva mai accesibilă, în care vrea să ocupe măcar locul 6, care duce în play-off.

ADVERTISEMENT

Cum arată grupa A:

PSG

Magdeburg

GOG Gudme

FC Porto

CS Dinamo

Veszprem

Wisla Plock

PPD Zagreb

Pe plan intern, obiectivele sunt clare, la fel ca în ultimii ani: campionatul şi Cupa României. români într-o echipă.

Alireza Mousavi, aproape să semneze cu Steaua!

În handbalul masculin era deja regula de a se utiliza doi jucători români obligatoriu în echipă, iar acum numărul va ajunge la trei. Dinamo are români aproape pe fiecare post, în plus, Saeid Heidarirad şi Ante Kuduz având depuse deja documentele pentru cetăţenie.

ADVERTISEMENT

Alireza Mousavi, unul dintre cei mai iubiţi jucători din ultimii ani, este foarte aproape de a trece de la Dinamo la rivala Steaua. Pivotul nu mai intră în planurile lui Pascual şi este în discuţii avansate cu roş-albaştrii.

ADVERTISEMENT