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Dinamo are atacant! Andrei Nicolescu: „Am ajuns la un acord!”. Ce transferuri urmează? Exclusiv

Andrei Nicolescu le dă o veste bună fanilor dinamoviști: echipa a bătut palma pentru încă un sezon cu atacantul George Pușcaș. Așadar, fotbalistul primește credit în ciuda accidentării care-l ține deoparte de gazon.
Flaviu Popa
03.08.2026 | 13:00
Dinamo are atacant Andrei Nicolescu Am ajuns la un acord Ce transferuri urmeaza Exclusiv
breaking news
Andrei Nicolescu îi anunță pe fani că echipa s-a înțeles cu Pușcaș pentru prelungire
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Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că staff-ul tehnic de la echipă a decis să se bazeze în continuare pe atacantul George Pușcaș. Astfel, antrenorul Nuno Campos a considerat că este oportun ca Pușcaș să primească o nouă ofertă din partea conducerii și să rămână la echipă încă un an pentru a ajuta clubul.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că George Pușcaș va rămâne la Dinamo încă un an, la cererea antrenorului

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

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Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Nicolesc la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele lui Dinamo a subliniat că antrenorul „câinilor”, Nuno Campos, este cel care a girat pentru prelungirea contractului lui Pușcaș. Așadar, toată lumea la Dinamo are încredere în fotbalist, cu toate că în ultima perioadă atacantul are probleme de sănătate.

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Nuno Campos este impresionat de George Pușcaș, în ciuda problemelor de sănătate ale atacantului

„Nuno are experiență la nivel înalt, știe să citească oamenii care se dedică meseriei”, a completat Nicolescu. Ca și o paranteză, nu la fel de încântați par cei din staff de Mamoudou Karamoko. „A avut probleme, ssa antrenat două zile, două nu s-a antrenat.

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Decizia lui Nuno a fost ca jucătorii care nu pot să facă antrenamente în timpu săptămânii să facă parte din lot. La el e proces de învățare și adaptare. Filosofia lui Mister e că un jucător oricât de talentat e în particular trebuie să se pună în slujba echipei. Unii jucători de la Dinamo trec mai repede...”, a declarat Karamoko.

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În concluzie, Nicolescu a mai anunțat că Dinamo este în negocieri avansate cu doi mijlocași și un atacant, lucru care îl face pe antrenorul Nuno Campos să privească cu optimism viitorul echipei.

”Ne mai dorim doi mijlocași centrali și un atacant, pentru asta lucrăm zi de zi. Până nu se întâmplă, filosofia noastră e să nu vorbim public despre ținte. Facem toate eforturile”, a concluzionat Nicolescu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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