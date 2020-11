Dinamo are datorii la Cornel Dinu. Cine l-a „tăiat” de la 5.000 de euro la 3.500 de lei. Exclusiv

Dinamo se sufocă din cauza datoriilor. Chiar dacă are de primit doar 3.500 de lei pe lună, Cornel Dinu n-a mai fost plătit de 10 luni. Pablo Cortacero se dovedește incapabil să aducă banii promiși de atâtea ori și situația clubului se deteriorează pe zi ce trece. Conducerea spaniolă tinde să devină o nenorocire mai mare decât Ionuț Negoiță.

Dinamo se pare că a căzut din lac în puț. Unul care se arată, deocamdată, fără fund. Pablo Cortacero a fugit să se „îmbolnăvească” de COVID-19 acasă, în Spania, de unde sunt semne că nici nu se va mai întoarce vreodată în România, nici atât în „Ștefan cel Mare”.

Dinamo nu mai are bani, după epuizarea rapidă, la câte datorii are „greaua moștenire” preluată de la Ionuț Negoiță, a celor 550.000 de euro aduși de Cortacero și a celor 230.000 de euro veniți din drepturile TV.

Din banii amintiți s-au plătit fracțiuni de salarii jucătorilor care aveau de recuperat restanțe financiare de luni de zile, pe 15 octombrie s-au împlinit 3 salarii restante, s-au mai dat ceva „firimituri” prin administrație și o parte dintre antrenori, apoi s-au mai achitat facturi curente urgente și gata banii.

Cornel Dinu a fost contactat de Pablo Cortacero prin Coamin Contra și apoi chiar vizitat acasă, în vederea unei colaborări la nivel de consiliere. „Procurorul” a acceptat, fără vreo pretenție financiară, dar totul s-a diluat spre apă de ploaie, la fel ca întreg proiectul „El nuevo Dinamo”.

Cu sau fără Pablo Cortacero, „Procurorul” are de primit bani de la Dinamo. Întrebat de FANATIK despre acest aspect financiar, Cornel Dinu a lămurit situația.

„Hai să lămurim exact cum stau lucrurile cu banii mei de la Dinamo. În 2003, m-a scos Badea de la echipă, după un 2-3 cu Ceahlăul, la Piatra Neamț, după ce am avut 2-0 din minutul 30 până după pauză. Am discutat a doua zi de la 11 dimineață, până pe la 3-4 după amiază și am convenit formula cu administrator delegat” – Cornel Dinu

„Ca administrator delegat aveam 5.000 de euro salariu lunar, stăteam liniștit cu banii ăia. Când a venit domnul Albu (n.a. – Marian Albu, fost trezorier FRF și director economic la Dinamo) prin 2011, mi-a transformat euro în dolari, ca să mai micșoreze suma în lei” – Cornel Dinu

„În plus, fără să-mi comunice, nu mi-a mai plătit impozitele, a transformat netul în brut, a zis să le plătesc eu. S-au strâns vreo 64 de milioane vechi, le-a plătit David (n.a. – președintele Alexandru David, adus de Ionuț Negoiță), a zis că e obligația societății” – Cornel Dinu

„Când a venit Anghelache, a zis «Ce e cu Dinu aici?», «Păi e consilier»… Vorbisem cu Negoiță să creștem tineri, să continuăm tradiția… «Nu e nevoie, domne, de Dinu, ce, plătiți trecutul? Ce trecut, ce tradiție, ce consiliere, am venit eu, știu eu tot ce trebuie»… Anghelache… Și mi-a tăiat tot, tot, tot… Din ordinul tovarășului Anghelache” – Cornel Dinu

„Și am rămas cu cei 3.500 de lei din Consiliul de Administrație al lui Dinamo. Pe care nu i-am mai primit de zece luni” – Cornel Dinu