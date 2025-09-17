Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Dinamo are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!” Adi Mutu a identificat punctele slabe ale “câinilor”

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Adi Mutu a explicat de ce are nevoie Dinamo pentru a ajunge la nivelul următor
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2025 | 22:47
Dinamo are nevoie de cinci transferuri sa se bata la campionat Adi Mutu a identificat punctele slabe ale cainilor
EXCLUSIV FANATIK
Adi Mutu alături de jucătorii de la Dinamo. Foto: colaj Fanatik

„Câinii” au câștigat cu scorul de 3-0 luni seară la Ploiești în etapa a noua și se află în prezent pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte, unul mai puțin față de Rapid, ocupanta poziției secunde în acest moment. Astfel, „Briliantul” a apreciat că sunt șanse mari ca echipa antrenată de Zeljko Kopic să prindă și în această stagiune play-off-ul, dar în egală măsură a transmis că în viziunea lui este destul de greu ca formația din „Ștefan cel Mare” să se implice cu șanse reale în lupta pentru titlu.

Ce transferuri ar trebui să facă Dinamo pentru a se putea bate la titlu

Pentru a se ajunge într-un astfel de scenariu, fostul atacant a opinat că este nevoie ca dinamoviștii să aducă noi întăriri în viitorul apropiat, în principiu în perioada de transferuri din iarnă, în cazul în care nu se întâmplă acest lucru mai devreme chiar, așa cum își dorește Kopic.

Mutu a vorbit chiar despre cinci transferuri pe care ar trebui să le facă fosta sa echipă pentru a putea emite pretenții la câștigarea campionatului și s-a referit în mod special la fotbaliști de atac.

„Dinamo are un parcurs bun, anul trecut play-off, probabil și anul ăsta se va lupta la play-off, dar eu cred că de aici să înceapă să se gândească la campionat, eu cred că ar pune presiune în plus pe jucători și nu e conform cu realitatea.

Adi Mutu crede că mai este nevoie de cinci jucători la echipa lui Kopic

(Horia Ivanovici: Cam câți jucători le-ar mai trebui în iarnă ca să se bată la titlu?) Vreo cinci. În primul rând cred că pe cele mai vizibile ochiului sunt cele trei posturi din față, 4-3-3 să spunem că ar juca.

Trebuie jucători mult, mult mai valoroși, trebuie în primul rând un atacant care sare de 20 de goluri. Eu vorbesc de pretenții de campionat, da? Toate echipele care s-au bătut la campionat, atacanții au fost acolo, la aproape 20 de goluri sau chiar au sărit de 20 de goluri.

Cam asta trebuie, pentru că vor veni meciuri, acum încă suntem la, nu la început, dar ne ducem spre jumătatea campionatului regulat și încă echipele stau bine. Dar intervin accidentări, intervin cartonașe și după aia, dacă nu ai bancă solidă, lucrurile se vor vedea pe teren”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu despre șansele lui Dinamo la titlu

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
