Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv

Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
14.01.2026 | 15:42
Dinamo a primit o ofertă excelentă pentru cedarea lui Cătălin Cîrjan.
Dinamo poate da fără îndoială cea mai mare lovitură financiară din ultimii mulți ani. Din informațiile obținute de FANATIK, „câinii” au primit o ofertă de ultim moment de la Metalist 1925 Harkov din Ucraina pentru transferul lui Cătălin Cîrjan, nimeni altul decât căpitanul echipei antrenate de Zeljko Kopic. 

Dinamo are ofertă de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov, echipa de pe locul 7 din Ucraina în prezent

Suma se ridică la valoarea de 4 milioane de euro, ceea ce ar reprezenta cu siguranță un boost financiar mai mult decât consistent pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, mai ales în contextul în care președintele Andrei Nicolescu a recunoscut recent în mod public faptul că Dinamo înregistrează în prezent un deficit operațional cifrat chiar în jurul sumei de 4 milioane de euro. Despre oferta primită de „câini” pentru Cîrjan a scris și jurnalistul Emanuel Roșu. 

„Pentru 2026, cea mai mare provocare va fi să ne atingem limita din 2025, pe care eu o consider foarte sus, și, în același timp, să putem, din punct de vedere financiar, să echilibrăm, pentru că suntem într-o balanță și într-un deficit destul de mare față de ce prognozasem la începutul anului.

Este un an asumat de acționari, cumva, dar deficitul este mai mare decât cel prognozat. Pentru că a fost ieșirea din insolvență, transferuri, investiții.

În play-off am avut o pierdere de 600.000 de euro, pe cele trei meciuri de acasă, prognozam că vom avea o asistență mai mare. Deficitul este spre 4 milioane, dacă nu mai bine, vedem”, a spus recent Nicolescu la 48 TV.

Cătălin Cîrjan este cel mai important jucător al lui Dinamo în acest moment

Până acum în actualul sezon de SuperLiga, mijlocașul crescut la juniorii lui Arsenal și trecut și pe la Rapid anterior experienței de la Dinamo a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere și 5 pase decisive în cele 21 de meciuri jucate pentru „câinii” lui Zeljko Kopic.

  • 23 de ani are Cătălin Cîrjan
  • 2.5 milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Cătălin Cîrjan pe Transfermarkt
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
