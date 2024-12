Dinamo are un nou imn! Care e melodia care i-a înnebunit pe jucători. Sărbătoresc pe ea cu fanii la finalul meciurilor

Dinamo și-a găsit încă o melodie de suflet pe lângă imnul echipei. „Câinii” creează o atmosferă superbă la fiecare meci pe ritmurile ei, iar ultrașii au preluat refrenul pe post de cântec .

Dinamo are un nou imn! Care e cântecul pe care jucătorii și galeria l-au adoptat

Dinamo trăiește cea mai bună perioadă din ultimii 7 ani, iar fanii au în sfârșit motive de bucurie după cea mai dificilă perioadă din istoria clubului. „Câinii” au reușit să câștige și împotriva lui Poli Iași și au urcat din nou pe primul loc în clasament.

Golurile și victoriile echipei se sărbătoresc la meciurile de pe teren propriu pe ritmurile melodiei „Perspektiva” interpretată de o trupă de pop rock din Serbia, denumită S.A.R.S.

chiar și după victoria de la Buzău, iar FANATIK a surprins momentul superb împărtășit cu ultrașii de la Peluza Sud Dinamo.

Jucătorii lui Dinamo au făcut un cântec pentru echipă după refrenul piesei „Perspektiva” a trupei S.A.R.S.

Dinamo a mai avut de-a lungul timpului mai multe melodii pe care le-a adoptat

Jucătorii lui Dinamo au avut mai multe melodii preferate de-a lungul timpului. În 2014, suporterii dinamoviști au propus un nou imn, care a fost intrepretat de către jucători după ce înregistările au durat mai bine de patru ore.

O altă melodie devenită celebră în perioada în care Cristi Borcea era principalul finanțator a fost intrepretată de Jean de la Craiova și se numea „Vine, vine Borcea cu spartanii”. Muzicianul care este un fan înfocat al lui Dinamo a vorbit despre acest subiect într-un interviu pentru FANATIK.

În perioada în care Dinamo era antrenată de Mircea Rednic, „câinii” sărbătoreau după meciuri pe versurile piesei ‘Who Let The Dogs Out Who’ a celor de la Baha Men.

Ștefan Bănică Jr. a compus de asemenea un imn care a rămas până în ziua de astăzi extrem de îndrăgit de către suporterii lui Dinamo și care se mai aude încă pe stadion.

Jucătorii lui Zeljko Kopic au sărbătorit victoria cu Poli Iași tot pe versurile melodiei celor de la S.A.R.S.

Imediat după fluierul final al partidei disputate pe stadionul „Arcul de Triumf”, la stația de amplificare s-a auzit imediat melodia „Perspektiva” a sârbilor de la S.A.R.S., iar întreg stadionul a început să cânte refrenul.

Suporterii lui Dinamo au sărbătorit pe ritmurile piesei „Perspektiva” a trupei S.A.R.S. după 2-0 cu Poli Iași

Dinamo e din nou lider în SuperLiga după 2-0 cu Politehnica Iași și are două puncte peste rivala FCSB și față de „frații” de la Universitatea Cluj.