Meciul cu Barcelona, sentimental pentru Xavi Pascual: “Mereu va fi diferit! Barca este casa mea, viaţa mea şi oraşul meu!”

Meciul dintre s-a disputat într-o atmosferă extraordinară, în Sala Polivalentă. Galeria dinamovistă a fost din nou la înălțime, deși din cauza restricțiilor doar 30% din capacitatea sălii putea fi ocupată. A fost un meci special pentru Xavi Pascual, antrenorul “dulăilor” spunând la final că va fi mereu un duel diferit în faţa echipei la care a antrenat timp de 12 ani.

Dinamo a ţinut Barcelona sub presiune

Pe teren, Dinamo a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din actuala ediție a Ligii Campionilor. Chiar dacă nu a condus niciodată pe parcursul meciului, “dulăii” nu au cedat şi au sperat până în final, reuşind să strângă scorul la 29-30.

Însă, Barcelona este campioana Europei şi lejeritatea cu care a ieşit din situaţiile dificile de pe parcursul meciului arată şi de ce. Dika Mem a rezolvat meciul în final, reuşind să aducă o gură de oxigen cu două goluri consecutive care au pus capăt meciului.

Pascual, nemulţumit de scor: “Felicit Barcelona, dar diferenţa de scor nu reflectă realitatea din teren”

Dinamo are de luat mai multe puncte pozitive din acest meci, iar la final, Xavi Pascual a regretat doar că jucătorii săi au ratat câteva oportunităţi din cauza unor greşeli care se puteau evita:

“Felicit Barcelona, dar diferenţa de scor nu reflectă realitatea din teren. Au meritat să câştige, dar noi am fost o echipă de luptători şi mă bucur că nu am cedat. Nu am ce să le cer mai mult jucătorilor. Au dat tot.

La începutul meciului am avut câteva greşeli simple. Pase greşite, uneori ratam momentul oportun de a arunca şi astea ne-au costat. Dar, este un meci în care am arătat şi am jucat foarte bine. Dar acest meci s-a încheiat şi la următorul jucătorii trebuie să o ia de la capăt şi să dea tot. Exact ca azi”, a spus Pascual.

Shebib, cel mai bun dinamovist: “Azi a fost una dintre cele mai frumoase atmosfere de când sunt în România”

Mamdouh Shebib a fost cel mai bun marcator al lui Dinamo în faţa Barcei. Cu 9 goluri din 11 aruncări, pivotul egiptean a avut una dintre cele mai solide evoluţii şi a pus asta şi pe seama încurajării venite din tribune:

“Când îi vezi pe fani că sunt alături de tine, stau în picioare şi cântă pentru 60 de minute trebuie să dai tot. Pentru ei trebuie să facem asta. Ne ajută foarte mult şi cred că azi a fost una dintre cele mai frumoase atmosfere de când sunt în România.

Pe această cale le mulţumim. Păcat că nu am reuşit să revenim şi să întoarcem meciul, dar am încercat şi rămânem cu sentimentul că am luptat până la final în faţa uneia dintre cele mai bune echipe din lume”, a spus pivotul dinamovist.

Pascual: “Când vom avea alături 5000 de fani, vom fi foarte greu de oprit”

Shebib a fost completat de , care este convins că în momentul în care tribunele vor putea fi umplute din nou, Dinamo va avea mult de câştigat şi puţine echipe vor face faţă unei asemenea provocări:

“Ceea ce am văzut azi a fost extraordinari. O atmosferă extraordinară creată de fanii dinamovişti. Mă gândeam că în momentul în care Sala Polivalentă se va putea umple şi vom avea alături 5000 de fani, vom fi foarte greu de oprit”, a spus Pascual.

Antrenorul Barcelonei: “Dinamo a jucat foarte bine cu pivoţii, ne-a pus probleme”

Antrenorul Barcelonei, Antonio Carlos Ortega, i-a felicitat pe dinamovişti la finalul meciului şi a răsuflat uşurat după ce echipa sa a reuşit o nouă victorie în deplasare, prima din luna septembrie în Liga Campionilor:

“A fost un meci foarte dificil pe care mă bucur că l-am câştigat. Dinamo a jucat foarte bine cu pivoţii, ne-a pus probleme. Portarii nu au prins cea mai bună seară, dar am avut caracter şi la final am reuşit să învingem.

A fost un moment dificil în final când au venit aproape de noi, la un singur gol. Au forţat, publicul a fost alături de ei în picioare şi au avut o şansă de a ne egala. Dar jucătorii mei au reuşit să gestioneze foarte bine situaţia şi am trecut peste asta“, a spus Ortega la final.

Pascual, sentimental la finalul meciului: “Pentru mine mereu va fi diferit când joc cu Barca. E casa mea, viaţa mea, oraşul meu.”

Xavi Pascual a vorbit la finalul meciului că pentru el mereu vor fi diferite confruntările cu Barcelona, echipa la care a antrenat timp de 12 ani şi a obţinut cele mai mari performanţe:

“Pentru mine mereu va fi diferit când joc cu Barca. E casa mea, viaţa mea, oraşul meu. Dar în acest moment voiam să câştig. Acum, mă gândesc doar la Dinamo şi la nimic altceva.

Este jobul meu şi este foarte important. Dar, mereu, meciurile împotriva Barcelonei vor fi diferite pentru mine”, a spus Xavi Pascual.

VEZI VIDEO ATMOSFERA DE LA FINAL:

Dinamo mai are trei meciuri în grupele EHF Champions League

Dinamo mai are trei meciuri în faza grupelor din EHF Champions League. “Dulăii” joacă la Porto săptămâna viitoare într-una din ultimele şanse de a spera la un loc în play-off. Lusitanii sunt în luptă cu Dinamo pentru un loc în primele şase.

Apoi, Dinamo va mai avea de jucat împotriva giganţilor de la PSG, pe teren propriu, şi îşi vor încheia parcursul din faza grupelor în deplasarea de la Kielce, împotriva echipei antrenate de Talant Dujshebaev.