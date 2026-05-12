„Dinamo bate FCSB în barajul de Europa!” Profeția șoc a lui Mitică Dragomir

FCSB e aproape de o contraperformanță istorică. Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali va rata prezența în cupele europene, după ce va pierde barajul de Conference League cu Dinamo.
FCSB joacă pentru prima dată în play-out de când SuperLiga se dispută după noul format. Cu toate acestea, roș-albaștrii mențin șanse de calificarea în cupele europene. La finalul sezonului ar urma să joace barajul cu echipa de pe locul 4 din play-off. În acest moment, pe acea poziție se află rivala Dinamo. Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali nu va putea trece de roș-albi în duelul care ar urma să se dispută pe „Arcul de Triumf”.
„(n.r. – Dinamo sau FCSB la barajul de Conference?) Dinamo, mă, Dinamo. Gigi Becali nu mai are echipă. Are 2-3 jucători. Tănase, Popescu și portarii. (n.r. – Îi scoate la baraj Dinamo?) Da, sigur. (n.r. – Dacă îl scoate Gigi pe Kopic la baraj?) Atunci trebuie neapărat să îl facă antrenor emerit. Nu mai are echipă valoroasă.
În afară de căpitanul de echipă… Bîrligea e accidentat, nu știi dacă joacă sau nu… În afară de Tănase și Octavian Popescu, zi-mi unul pe care să îl transfer pe 3 milioane de euro acum? Poate pe Bîrligea, dar nu accidentat. Pe restul, nu.
Dacă joacă cu Dinamo, FCSB nu prinde Europa. Cu CFR Cluj ar fi mai ușor. În București o singură echipă e bună la ora asta. Dinamo. Peste toate. și joacă un fotbal plăcut”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
Data barajului pentru Conference League a fost modificată, după cum a anunțat Federația Română de Fotbal. Meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene a fost mutat de pe 31 mai pe 29 mai. În baraj se vor întâlni o echipă din play-out, cel mai probabil FCSB, și ocupanta locului 4 din play-off, acolo unde se află acum Dinamo. Până atunci, roș-albaștrii vor trebui să treacă de FC Botoșani. Meciul se va juca într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul „Steaua”, din Ghencea.