Sport

„Dinamo bate FCSB în barajul de Europa!” Profeția șoc a lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir îi dă o veste de coșmar prietenului Gigi Becali. „Oracolul de la Bălcești” a prezis că FCSB va fi bătută de Dinamo în barajul pentru Europa
Cristian Măciucă
12.05.2026 | 10:00
Dinamo bate FCSB in barajul de Europa Profetia soc a lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
„Dinamo bate FCSB în barajul de Europa!” Profeția șoc a lui Mitică Dragomir. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB e aproape de o contraperformanță istorică. Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali va rata prezența în cupele europene, după ce va pierde barajul de Conference League cu Dinamo.

FCSB, out din Europa sezonul următor?

FCSB joacă pentru prima dată în play-out de când SuperLiga se dispută după noul format. Cu toate acestea, roș-albaștrii mențin șanse de calificarea în cupele europene. La finalul sezonului ar urma să joace barajul cu echipa de pe locul 4 din play-off. În acest moment, pe acea poziție se află rivala Dinamo. Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali nu va putea trece de roș-albi în duelul care ar urma să se dispută pe „Arcul de Triumf”.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dinamo sau FCSB la barajul de Conference?) Dinamo, mă, Dinamo. Gigi Becali nu mai are echipă. Are 2-3 jucători. Tănase, Popescu și portarii. (n.r. – Îi scoate la baraj Dinamo?) Da, sigur. (n.r. – Dacă îl scoate Gigi pe Kopic la baraj?) Atunci trebuie neapărat să îl facă antrenor emerit. Nu mai are echipă valoroasă.

În afară de căpitanul de echipă… Bîrligea e accidentat, nu știi dacă joacă sau nu… În afară de Tănase și Octavian Popescu, zi-mi unul pe care să îl transfer pe 3 milioane de euro acum? Poate pe Bîrligea, dar nu accidentat. Pe restul, nu. 

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

Dacă joacă cu Dinamo, FCSB nu prinde Europa. Cu CFR Cluj ar fi mai ușor. În București o singură echipă e bună la ora asta. Dinamo. Peste toate. și joacă un fotbal plăcut”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea
Digisport.ro
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"

Când se joacă barajul pentru Conference League

Data barajului pentru Conference League a fost modificată, după cum a anunțat Federația Română de Fotbal. Meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene a fost mutat de pe 31 mai pe 29 mai. În baraj se vor întâlni o echipă din play-out, cel mai probabil FCSB, și ocupanta locului 4 din play-off, acolo unde se află acum Dinamo. Până atunci, roș-albaștrii vor trebui să treacă de FC Botoșani. Meciul se va juca într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul „Steaua”, din Ghencea.

ADVERTISEMENT

PROFETIE-SOC a lui Dumitru Dragomir: CINE VA CASTIGA barajul de Conference dintre Dinamo si FCSB?

Vali Moraru a explodat la adresa lui Kyros Vassaras: „E o mare gogomănie!...
Fanatik
Vali Moraru a explodat la adresa lui Kyros Vassaras: „E o mare gogomănie! El spune că noi dezinformăm?”
Claudiu Niculescu a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a venit cu replica...
Fanatik
Claudiu Niculescu a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a venit cu replica după egalul cu FCSB
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în...
Fanatik
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în cârje” din fotbalul românesc și cum arată cele mai „fierbinți” hocheiste din lume
Tags:
Urmăreşte exclusivităţile Fanatik.ro din sport pe Google!
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau...
iamsport.ro
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau și eu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!