„Dinamo bate FCSB în barajul de Europa!” Profeția șoc a lui Mitică Dragomir

FCSB e aproape de o contraperformanță istorică. Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali va rata prezența în cupele europene, după ce va pierde barajul de Conference League cu Dinamo.

FCSB, out din Europa sezonul următor?

FCSB joacă pentru prima dată în play-out de când SuperLiga se dispută după noul format. Cu toate acestea, roș-albaștrii mențin șanse de calificarea în cupele europene. La finalul sezonului ar urma să joace barajul cu echipa de pe locul 4 din play-off. În acest moment, pe acea poziție se află rivala Dinamo. Dumitru Dragomir e convins că echipa l

„(n.r. – Dinamo sau FCSB la barajul de Conference?) Dinamo, mă, Dinamo. Gigi Becali nu mai are echipă. Are 2-3 jucători. Tănase, Popescu și portarii. (n.r. – Îi scoate la baraj Dinamo?) Da, sigur. (n.r. – Dacă îl scoate Gigi pe Kopic la baraj?) Atunci trebuie neapărat să îl facă antrenor emerit. Nu mai are echipă valoroasă.

În afară de căpitanul de echipă… Bîrligea e accidentat, nu știi dacă joacă sau nu… În afară de Tănase și Octavian Popescu, zi-mi unul pe care să îl transfer pe 3 milioane de euro acum? Poate pe Bîrligea, dar nu accidentat. Pe restul, nu.

Dacă joacă cu Dinamo, FCSB nu prinde Europa. Cu CFR Cluj ar fi mai ușor. În București o singură echipă e bună la ora asta. Dinamo. Peste toate. și joacă un fotbal plăcut”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Când se joacă barajul pentru Conference League

Data barajului pentru Conference League a fost modificată, după cum a anunțat Federația Română de Fotbal. Meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene a fost mutat de pe 31 mai pe 29 mai. În baraj , acolo unde se află acum Dinamo. Până atunci, roș-albaștrii vor trebui să treacă de FC Botoșani. Meciul se va juca într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul „Steaua”, din Ghencea.

