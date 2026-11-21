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Dinamo a disputat ultimul meci pe propriul stadion pe 29 mai 2022 în barajul pentru menținerea în SuperLiga, pierdut în fața celor de la Universitatea Cluj. De atunci, alb-roșii au avut nenumărate probleme legate de disputarea meciurilor considerate pe teren propriu.

Dinamo, 4 ani de pribegie după plecarea din Ștefan cel Mare

Echipa antrenată de Nuno Campos a fost nevoită să mute meciul cu Petrolul din etapa a 16-a la 125 de kilometri distanță de București, tocmai la Slobozia, după ce Arena Națională a intrat în lucrări de mentenanță, iar stadionul Arcul de Triumf a ieșit din calcule din cauza stării foarte proaste a suprafeței de joc.

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Astfel, „câinii” bifează al 7-lea stadion pe care își vor disputa meciurile de „acasă” în doar 5 ani de zile. Ca soluție de avarie, primele meciuri din Liga 2 s-au disputat pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, la 60 de kilometri de București. Peregrinajul lui Dinamo a continuat pe stadionul de la Clinceni, la marginea Bucureștiului, unde a continuat drumul către promovare.

„Fortăreața” Arcul de Triumf a devenit a doua casă a lui Dinamo

Odată cu promovarea în SuperLiga, Dinamo și-a disputat mare parte dintre meciuri pe stadionul Arcul de Triumf, neîncăpător la multe dintre meciuri. Arena Națională era pentru Dinamo asemenea unui produs de lux pe care ți-l permiți doar din când în când. Conducerea clubului a decis să închirieze cel mai mare stadion din România doar pentru derby-urile cu Rapid sau FCSB.

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O altă soluție de rezervă la care dinamoviștii au fost nevoiți să apeleze a fost stadionul din Târgoviște, unde Dinamo a disputat câteva partide în sezonul 2024-2025, din cauza faptului că Național Arena nu a fost disponibil. Astfel, în ultimii 4 ani, Dinamo a ajuns la nu mai puțin de 7 stadioane pe care și-a disputat partidele considerate pe teren propriu, iar situația va continua în condițiile în care lucrările la noul stadion înaintează destul de greu și pot apărea și alte surprize.

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FCSB, singura echipă care a jucat pe mai multe stadioane decât Dinamo

FCSB se află într-o situație și mai dificilă dacă Arena Națională este închisă pentru lucrări de mentenanță, festivaluri, raliuri sau alte evenimente. Echipa lui Gigi Becali a jucat doar în București pe alte două stadioane: Ghencea și Arcul de Triumf.

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Ultimul meci din mandatul lui Marius Baciu la În alte situații, din diferite motive, FCSB a fost nevoită să plece și mai departe de București, în orașe precum Buzău, Pitești sau Ploiești. În urma unor suspendări în cupele europene, FCSB a disputat mai multe meciuri pe vechiul stadion din Constanța sau chiar pe stadionul „Constantin Rădulescu” din Gruia. În total, FCSB a jucat „acasă” pe nu mai puțin de 9 stadioane, cu 2 mai mult decât Dinamo.